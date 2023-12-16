ABD’den Kuzey Kore’ye uyarı. ‘Sonunuz olur’

Kaynak: İHA
ABD’den Kuzey Kore’ye uyarı. ‘Sonunuz olur’
ABD ile Güney Kore tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının “Rejimin sonu olacağı” konusunda ültimatom verildi.

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silah gerginliği sürüyor. ABD ile Güney Kore tarafından kurulan Nükleer Danışma Grubu (NCG) dün nükleer caydırıcılık konusunda görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

6242e1159dd37711b1036a8f5720c300.jpg

NCG tarafından bugün yapılan ortak açıklamada ise, ABD’nin Kuzey Kore’yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının “Pyongyang rejiminin sonu olacağı ve kabul edilemez olduğu” konusunda uyardığı aktarıldı.

ekran-goruntusu-2023-12-16-215414.jpg

Açıklamada ayrıca, “Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir şekilde karşılık verileceği” de yinelendi.

1077362297-0-89-2328-1399-1920x0-80-0-0-1d491f413ce3dd40dc189af46c5d7f03.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-16-215302.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-16-215215.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-16-220758.jpg

Son Haberler
İstanbul'da çıkan fırtına inşaat panelini devirdi Gündem
İstanbul'da çıkan fırtına inşaat panelini devirdi
Lüks aracında, elinde bir tomar parayla konuşan hoca zenginliğinin dini açıklamasını yaptı! Gündem
Lüks aracında, elinde bir tomar parayla konuşan hoca zenginliğinin dini açıklamasını yaptı!
Kayseri'de zincirleme kaza. 4 yaralı Gündem
Kayseri'de zincirleme kaza. 4 yaralı
Kırklareli’nde dehşet verici sır. Bir kişi evinde yanmış halde bulundu Gündem
Kırklareli’nde dehşet verici sır. Bir kişi evinde yanmış halde bulundu
Evlenen arkadaşları için "Hasretle yad ediyoruz" diyerek lokma dağıttılar Video
Evlenen arkadaşları için "Hasretle yad ediyoruz" diyerek lokma dağıttılar
Sakarya'da etkili olan sağanak kazaya neden oldu. 4 yaralı Gündem
Sakarya'da etkili olan sağanak kazaya neden oldu. 4 yaralı