İslam Memiş: Orası bana ucuz gelir

İslam Memiş para ve maden piyasalarıyla ilgili yeni öngörülerini TV100’deki son yazısında anlattı.

“BORSADA ÇITAYI YÜKSELTTİ”

S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükselttiğine dikkat çeken Memiş, bunun Türkiye için olumlu gelişme olduğunu belirtti. Borsa pozitif yönde yoluna devam edeceğini ileri süren Memiş, “10 bin-10 bin 500 puan aralığını takip edeceğim. Kâr satışları gelse de çıtayı yükseltti. 10 bin puan seviyesinde tutunamazsa aşağıda 9 bin 800 puan güçlü destek seviyesi” ifadelerini kullandı.

“ALTINDA ORASI BANA UCUZ GELİR”

Dolar ve Euro’nun sakin seyirde ilerleyeceğini savunan Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarında ise “2.280-2.380 dolar aralığı kısa vade için geçerliliğini koruyor. İkinci destek seviyesi 2.200 dolar seviyesi. Bir tur daha 2.280-2.260 aralığının olmasını bekliyorum. Kararsız bir dönem olduğunda 2.260 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi. Oranın aşağı yönlü kırılıp kırılmayacağını takip edeceğim. Ondan sebep onsu takip edenlerin yüzde 50 2.260 doları diğer yüzde 50 ile dolar da beklemesi daha avantajlı olabilir. Gram altın yatırımcısı ons’u takip etmeli, ons nereye gram altın oraya. 2.260 dolar karşısındaki gram altın kaça tekâbül ediyorsa orası bana ucuz gelir” diye yazdı.

“BITCOIN’DE ORTA VE UZUN VADEDE BEKLENTİM POZİTİF”

Bitcoin’de tepki alımlarının gerçekleştiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Yüzde 7’lik yükseliş yaşamıştı. Her ne kadar tepki yükselişi yaşansa da, düşüşlerin bitmediğini söyleyebilirim. 55-65 bin dolar aralığında dalgalanabilir. Orta ve uzun vade beklentim pozitif. Geçen haftadaki yazımda belirttiğim gibi Mayıs-Haziran aylarında geniş bant aralığına hazırlıklı olmak gerek” tahmininde bulundu.