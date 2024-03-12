ABD’den Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık askeri yardım

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı açıklamada, 300 milyon dolarlık yeni askeri yardımın ABD Savunma Bakanlığının sözleşmelerinden elde edilen beklenmedik maliyet tasarruflarından sağlanacağını belirtti. Yardımın Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mermileri ve mühimmat için kullanılacağını ifade etti.

Sullivan, bu mühimmatların Ukrayna'nın silahlarının bir süre daha ateşlenmesini sağlayacağını ancak sadece kısa bir süre için yeterli olacağını belirtti. Ayrıca, "Bu paket Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını tam olarak karşılamıyor ve Ukrayna'nın mühimmatının tükenmesini engellemeyecek" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise yaptığı açıklamada, maliyet tasarrufları yoluyla Ukrayna'ya silah sağlamanın muhtemelen tek seferlik bir durum olduğunu ve bunun silah yardımlarını finanse etmek için sürdürülebilir bir yol olmadığını vurguladı.

Geçtiğimiz sene aralık ayında sona eren ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna’ya yönelik yardım bütçesi, Biden yönetiminin henüz Kongre'den geçirmeyi hedeflediği 60 milyar dolarlık ek yardım bütçesini bekliyor.