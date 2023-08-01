ABD'den Wagner yorumu: NATO için tehdit oluşturmuyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda Kirby'e Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubundaki paralı askerlerin Belarus'taki varlığı ve Polonya ile Litvanya'nın bu paralı askerlerin tehdit oluşturabileceğine dair uyarıları soruldu.

Wagner üyelerinin nerede oldukları hakkında bilgi verecek konumda olmadıklarını belirten Kirby, bazılarının "istikrarsızlık ve güvensizlik" yaratmaya devam etmek üzere Afrika'da, bir kısmının da hâlâ Ukrayna'da olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Kirby, ayrıca Wagner'in Ukrayna'daki çatışmalarda herhangi bir etkisinin olmadığının görüldüğünü ifade ederek bazı üyelerin de Belarus'a gittiğine inandıklarını söyledi.

Kirby, diğer yandan Wagner'in Ukrayna'daki çatışmalarda herhangi bir etkisinin olmadığının görüldüğünü belirterek bazı mensuplarının da Belarus'a gittiğine inandıklarını ifade etti.

Wagner'in Polonya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yönelik belirli bir tehdit oluşturduğunun farkında olmadıklarını belirten Kirby, gelişmeleri yakında izlediklerinin altını çizdi.

Kirby, NATO Anlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5'inci maddesine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi NATO topraklarının her karışını savunmaya bağlılıklarını vurgulayarak "Ancak yine de Wagner'in ittifak için böyle bir tehdit oluşturduğuna dair hiçbir işaret yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kamala Harris, Moğolistan Başbakanı ile görüşecek

Başkan Yardımcısı Kamala Harris Moğolistan Başbakanı ile görüşecek Kirby, ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yarın Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile bir araya geleceğini duyurdu. Kirby, görüşmede Çin’in bölgede neden olduğu zorluklar, kritik mineraller ve diğer konuların ele alınacağını söyledi.

Kirby, Haiti’de kaçırılan ABD vatandaşı Alix Dorsainvil ve çocuğunun durumuna da değindi. Kirby, Başkan Biden’ın bu konuda bilgilendirildiğini ve serbest kalmaları için çalıştıklarını ifade etti.