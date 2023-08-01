ABD'den Wagner yorumu: NATO için tehdit oluşturmuyor

ABD, Putin yönetimine başlattığı isyanla gündeme gelen Wagner grubunun Polonya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yönelik tehdit oluşturduğuna dair bir işaret olmadığını açıkladı.

KAYNAK: AA
ABD'den Wagner yorumu: NATO için tehdit oluşturmuyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda Kirby'e Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubundaki paralı askerlerin Belarus'taki varlığı ve Polonya ile Litvanya'nın bu paralı askerlerin tehdit oluşturabileceğine dair uyarıları soruldu.

Wagner üyelerinin nerede oldukları hakkında bilgi verecek konumda olmadıklarını belirten Kirby, bazılarının "istikrarsızlık ve güvensizlik" yaratmaya devam etmek üzere Afrika'da, bir kısmının da hâlâ Ukrayna'da olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Kirby, ayrıca Wagner'in Ukrayna'daki çatışmalarda herhangi bir etkisinin olmadığının görüldüğünü ifade ederek bazı üyelerin de Belarus'a gittiğine inandıklarını söyledi.

Kirby, diğer yandan Wagner'in Ukrayna'daki çatışmalarda herhangi bir etkisinin olmadığının görüldüğünü belirterek bazı mensuplarının da Belarus'a gittiğine inandıklarını ifade etti.

Wagner'in Polonya veya NATO müttefiklerinden herhangi birine yönelik belirli bir tehdit oluşturduğunun farkında olmadıklarını belirten Kirby, gelişmeleri yakında izlediklerinin altını çizdi.

Kirby, NATO Anlaşması'nın bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5'inci maddesine ve ABD Başkanı Joe Biden'ın dediği gibi NATO topraklarının her karışını savunmaya bağlılıklarını vurgulayarak "Ancak yine de Wagner'in ittifak için böyle bir tehdit oluşturduğuna dair hiçbir işaret yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kamala Harris, Moğolistan Başbakanı ile görüşecek

Başkan Yardımcısı Kamala Harris Moğolistan Başbakanı ile görüşecek Kirby, ayrıca Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yarın Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile bir araya geleceğini duyurdu. Kirby, görüşmede Çin’in bölgede neden olduğu zorluklar, kritik mineraller ve diğer konuların ele alınacağını söyledi.

Kirby, Haiti’de kaçırılan ABD vatandaşı Alix Dorsainvil ve çocuğunun durumuna da değindi. Kirby, Başkan Biden’ın bu konuda bilgilendirildiğini ve serbest kalmaları için çalıştıklarını ifade etti.

Öne Çıkanlar
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
'Koskoca R.Madrid bunu nasıl göremedi inanamıyorum' Şansal Büyüka Arda Güler'in büyük sırrını ortaya çıkardı
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Son Haberler
Şakkadanak Batırel dolardan sonra bu kez de altına el attı. Altında yaşanacak büyük değişimi açıkladı Ekonomi
Şakkadanak Batırel dolardan sonra bu kez de altına el attı. Altında yaşanacak büyük değişimi açıkladı
Forklift ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti Güncel
Forklift ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Sadio Mane Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor Spor
Sadio Mane Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'de Batshuayi ikiledi. Fark üç oldu Spor
Fenerbahçe'de Batshuayi ikiledi. Fark üç oldu
Erzurum'da deprem Güncel
Erzurum'da deprem
Askeri araç TIR’la çarpıştı 13 asker yaralı Güncel
Askeri araç TIR’la çarpıştı 13 asker yaralı
CHP MYK toplantısına "Zoom tartışması" damga vurdu. Öztrak ve Özel karşı karşıya geldi Güncel
CHP MYK toplantısına "Zoom tartışması" damga vurdu. Öztrak ve Özel karşı karşıya geldi