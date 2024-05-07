Komşularınız işin sırrını soracak. Poğaça hamuruna 1 kaşık ekleyin bakın ne olacak

Bu tarif sayesinde, sirke ekleyerek hazırladığınız poğaçalarınızın ne kadar lezzetli olduğunu kendi damak zevkinizle keşfedeceksiniz. Sirkenin hamur üzerindeki etkileriyle birlikte, evde yapacağınız poğaçaların daha önce tatmadığınız bir lezzete sahip olacağına emin olabilirsiniz.

Poğaça hamuruna sirke eklemek, geleneksel tariflere göre biraz farklı bir yöntem olabilir ancak sonuçlarına inanamayacağınız kadar leziz poğaçalar elde edebilirsiniz. Ensonhaber'de yer alan bilgiye göre; Sirke eklenmiş poğaçalarınızın tadına baktığınızda, hamurunun daha hafif ve aromatik olduğunu fark edeceksiniz.

İşte komşularınızın tarifini almak için sıraya gireceği o poğaça tarifi..

Gerekli malzemeler

- 125 gram eritilmiş tereyağı veya margarin

- 2 adet yumurta

- 1 su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı dolusu karbonat

- 1 çay kaşığı tuz

- 4 su bardağı un

İç harcı için:

- Peynir

- İnce kıyılmış maydanoz

Üzeri için

- 1 adet yumurta sarısı

- İsteğe göre Susam ve çörek otu

- Hamur içine 1 tatlı kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı

Bir kaba; eritilmiş haldeki tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, karbonat, yumurta ve sirkeyi koyup güzelce karıştırın. Karıştırma işlemi esnasında kaba un ve tuz ekleyin. Elde ettiğiniz hamuru yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirin.

Daha sonra iç harcınızı hazırlamaya başlayın. Bunun için bir kapta peynir ve kıyılmış maydanozu iyice harmanlayın. Dinlenmiş hamurunuzdan göz kararı toplar yapın.

Ardından hamurlarınızın içine iç harç koyup kapatın ve tekrar elinizle yuvarlayın. Hazırlanan hamurları aralarında biraz boşluk kalacak şekilde yağlı fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra susam veya çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun..

Fotoğraflar: youtube.com