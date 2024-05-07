Ünlü astrologdan flaş Fenerbahçe iddiası. Son 3 yılın şampiyonunu bilmişti

Düzenleme: Fatih Saboviç
Ünlü astrologdan flaş Fenerbahçe iddiası. Son 3 yılın şampiyonunu bilmişti
Ünlü astrolog Meral Güven'in, Süper Lig şampiyonluğu için yaptığı son tahmin şaşırttı.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Lider Galatasaray ile aradaki fark 6'ya yükselirken, Sarı-Lacivertli taraftarların çoğu şampiyonluktan ümidini kesti. Bitime 3 hafta kala puan farkının kapanmayacağını düşünen taraftarları umutlandıran açıklamayı ünlü astrolog Meral Güven yaptı.

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Son üç yılın şampiyonunu bilmesiyle ünlenen Meral Güven, Konyaspor karşısında 2 puan bırakan Fenerbahçe için tahminini yineledi ve "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hala daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor, bir mucizeyi gerçekleştirecek Fenerbahçe" yorumunu yaptı.

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Ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamasında, “Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak,” demişti.

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