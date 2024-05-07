Ünlü astrologdan flaş Fenerbahçe iddiası. Son 3 yılın şampiyonunu bilmişti

Fenerbahçe; Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Lider Galatasaray ile aradaki fark 6'ya yükselirken, Sarı-Lacivertli taraftarların çoğu şampiyonluktan ümidini kesti. Bitime 3 hafta kala puan farkının kapanmayacağını düşünen taraftarları umutlandıran açıklamayı ünlü astrolog Meral Güven yaptı.

Son üç yılın şampiyonunu bilmesiyle ünlenen Meral Güven, Konyaspor karşısında 2 puan bırakan Fenerbahçe için tahminini yineledi ve "Gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hala daha kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor, bir mucizeyi gerçekleştirecek Fenerbahçe" yorumunu yaptı.

Ünlü astrolog Meral Güven, geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamasında, “Bu sezon ve önümüzdeki sezon olmak üzere Fenerbahçe, iki yıl üst üste Süper Lig'de şampiyon olacak,” demişti.