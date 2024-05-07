İran'da doktor intiharları durdurulamıyor

Genç doktorlar, öğrenciler, öğretmenler ve diğer kişiler arasında intihar vakalarında belirgin bir artış olmasına rağmen, İran Sağlık Bakanlığı'nın verdiği intihar oranları oldukça düşük. İran kamuoyu bu çelişkiden dolayı Bakanlığı doğru bilgi vermemekle suçluyor.

İran Hemşirelik Örgütü başkanı Mohammad Sharifi Moghadam konu hakkında "Maalesef doktorların intiharlarıyla ilgili resmi istatistikler mevcut değil. Bu daha önceki yıllarda da sorun olmuştu. Fakat artık sosyal medya var. Hiç bir şey gizlenemiyor" diye konuştu.

Son dönemde intihar edenler arasında doktor Zahra Maleki Ghorbani, romatoloji uzmanı Samira Al-e-Saeedi ve kardiyoloji uzmanı Parastoo Bakhshi gibi İran'ın önemli hekimleri de bulunuyor.

İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI SESSİZ

Artan intihar vakalarını kabul etmesine rağmen İran hükümeti intiharın altında yatan sorunları ele almak için yetersiz politikaları ve eylemsizliği nedeniyle ciddi bir eleştiriye maruz kalıyor.

Moghadam, İran'daki genç doktorlar ve tıp mezunlarının karşılaştığı zorluklara Sağlık Bakanlığı'nın duyarsız kaldığını vurgulayarak "Yıllarca özveri ile sürdürdükleri eğitimin sonucunda hayat yerine ölümü tercih ettikleri bir noktaya nasıl geldikleri araştırılmaya layık değil mi?" diye soruyor.

Eski sağlık bakanı Hassan Hashemi de hükümetin intiharlar karşısında sessiz kalmasını eleştirdi ve "Sağlık Bakanı ve diğer meslektaşlarının sosyologlar, psikologlar ve diğer uzmanların yardımıyla bu konuları incelemesi ve bu şok edici olayları önlemek için en kısa sürede bir çözüm bulması gerektiğini" belirtti.

İran Meclisi'nin sağlık komitesi üyesi olan Homayoun Sameh Najafabadi, konunun ciddiyetini kabul etti ancak parlamentonun neden Sağlık Bakanlığı'ndan hesap sormadığı konusunda ayrıntılı bir açıklama yapmaktan kaçındı.

İRAN'DAKİ 'İNTİHAR KRİZİ' ARKASINDAKİ FAKTÖRLER

Birini intihara sürükleyen nedenlerin genellikle karmaşık bir yapıları vardır ve çoğu zaman başkaları tarafından anlaşılması da zordur. Bütün bu zorluklara rağmen Tejarat News, İran'daki intihar eğiliminin temelinde yatan nedenler hakkında bir araştırma yayınladı.

Tahran merkezli yayın kuruluşu çalışanlarının yaptığı araştırma raporunda evli çiftlerin iş ve mali sıkıntılar nedeniyle ayrılması, alternatif istihdam olanaklarının kısıtlanması ve bazı hastane ortamlarında tıbbi personelin saygı görmemesi faktörlerin intiharı tetiklediğini belirtildi.

Rapor, söz konusu zorlukların, ülkenin seçkin gençlerini dahi etkileyen depresyon ve umutsuzluk hislerine yol açtığını ortaya koyuyor.

İran Tıp Konseyi'nde sosyal danışman olarak görev alan Mohammad Mirkhani, İran'daki doktor intiharlarında önemli artışı, karşılaştıkları zor çalışma koşullarına bağlayarak "Sağlık çalışanları kimi zaman 72 saat boyunca aralıksız çalışırlar. Bu da zihinsel sağlıkları için aşırı tehlikeler oluşturur. Bu koşullar genellikle depresyona yol açar" diye konuştu.

Şubat ayında, İran Öğretmen Ticaret Birlikleri Koordinasyon Konseyi, öğrenci intiharlarının durumunu "tsunami" olarak tanımladı.

Etemad Gazetesi'nin geçen yıl yayınladığı bir rapora göre, 283 gün boyunca 23 sağlık çalışanı intihar etti. Gazete, bu kişilerin intiharına sebep olarak yoksulluk, borç ve işsizliği göstermişti.