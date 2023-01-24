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AB’den İran'a yeni yaptırımlar

Mahsa Amini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere müdahaledeki rolleri nedeniyle, İranlı 18 kişi ve 19 kuruluşu yaptırım listesine ekledi. Washington'dan da İran'daki bir vakıf ve bazı üst düzey yetkililere yaptırım kararı geldi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 02:58
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AB’den İran'a yeni yaptırımlar

AB’den İran'a yeni yaptırımlar
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Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırımları genişletti. 18 kişi ve 19 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

TRT Haber'in aktardığına göre; kararı duyuran Avrupa Birliği Konseyi, "yaptırımların sebebi İran'daki insan hakları ihlalleri" açıklaması yaptı.

Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların, Mahsa Amini'nin ölümü sonrası düzenlenen gösterilere yönelik müdahaledeki rollerine işaret edildi.

Yaptırım uygulanacak kişiler arasında İran Gençlik ve Spor Bakanı, milletvekilleri, valiler, devlet medyasının çalışanları ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı üst düzey yetkilileri bulunuyor.

Bu kararla birlikte Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı İranlı sayısı 164'e, kuruluş sayısı 31'e yükseldi.

ABD'DEN İRAN'A YAPTIRIM

Amerika Birleşik Devletleri de İran'a yönelik yaptırım kervanına katıldı.

İran İstihbarat ve Güvenlik Bakan Yardımcısı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 4 üst düzey komutanı ile bir vakfa yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımla İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ekonomik ayağının hedef alındığını belirtti.

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