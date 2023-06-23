AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

AB Konseyi, üye ülkelerin savaş nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan 11'inci yaptırım paketini resmen onayladıklarını duyurdu.

Mevcut AB yaptırımlarını güçlendirmek ve yaptırımların atlatılmasını engellemek amacıyla hazırlanan pakete göre, kısıtlayıcı tedbirlerdeki bazı yasal boşluklar giderilecek.

Yaptırımların çevresinden dolaşılmasını önlemek için 3'üncü ülkelerle iş birliği artırılacak.

İş birliği girişimlerinden sonuç alınamaması durumunda AB, Rusya'ya katkı verenleri önlemek için 3'üncü ülke kurumlarına yönelik hızlı ve hedefe yönelik tedbir alacak.

Görüşmelere ve bireysel yaptırımlara rağmen AB tedbirlerinin atlatılmasına devam edilmesi durumunda istisnai önlemler uygulanacak.

Bu çerçevede, AB Konseyi, Rusya'ya gönderilmesi yasak olan ürün ve teknoloji satış, tedarik, transfer veya ihracatını 3'üncü ülkelere yönelik olarak kısıtlayabilecek. Bu kapsama özellikle savaş alanında kullanılan ürün ve teknolojileri AB yaptırımlarının çevresinden dolaşarak Rusya'ya sağlayan 3'üncü ülkeler girecek.

Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişmesine, savunma veya güvenlik sektörüne katkıda bulunabilecek daha fazla ürün ve teknolojinin ülkeye transit geçişi yasaklanacak. Havacılık ve uzay endüstrisi ürün ve teknolojileri ile AB'den 3'üncü ülkelere ihraç edilen jet yakıtı ve yakıt katkı maddeleri de bu kapsama dahil olacak.

Rusya'ya yönelik ithalat ve ihracat kontrol ve kısıtlamaları da genişletilecek.

Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini doğrudan destekleyen 87 kuruluş AB yaptırım listesine dahil edilecek. Bu kuruluşlar özellikle hem sivil hem de askeri kullanımı olan ürün ve teknolojilerde daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacak.

Listede, Rusya'ya ticaret kısıtlamalarının aşılmasında rol oynayan Çin, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Ermenistan'da kayıtlı kuruluşlar ile Rusya'ya insansız hava araçları sağlayan 4 İran kuruluşu yer alacak.

Rusya'nın savunma ve güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek yasaklı ürünler listesi de genişletilecek. Elektronik bileşenler, yarı iletkenle, elektronik devre ve kart imalat ekipmanları, çeşitli kimyasallar, optik bileşenleri metaller ve seyir aletleri ile denizcilik teçhizatları da yasak listesine girecek.

Rusya'da kayıtlı araç ve römorklarla kara yolundan AB'ye mal taşıma yasağı kapsamı genişletilecek.

GEMİLER ARASI PETROL TRANSFERİ

Ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemilerin yanıltıcı uygulamalarındaki artışa karşı da tedbir alınacak. Bu çerçevede, gemiden gemiye petrol transferi yapanların AB limanlarına erişimi yasaklanacak.

Bu kapsama girilmesi için yetkili makamların söz konusu geminin deniz yoluyla Rus petrol veya petrol ürünlerini AB'ye ithal etme yasağını ihlal ettiğinden veya

tavan fiyatın üzerinde satın alınan ürünleri taşıdığından makul şüphe duyması yeterli olacak.

Yasak kapsamına, kuralları ihlal ederek Rus ham petrolünü ve petrol ürünlerini taşırken navigasyon sistemlerini kapatan veya devre dışı bırakan gemiler de girecek.

Önceki yaptırımlar çerçevesinde Rusya'dan boru hattıyla ham petrol tedariki için Almanya ve Polonya'ya tanınan geçici istisna sona erecek. Bu ülkeler de artık boru hattından Rus petrolü almayacak.

MAL VARLIKLARI DONDURULUYOR

Paket kapsamında, askeri yetkililer, savaşla ilgili karar vericiler, Ukraynalı çocukların Rusya'ya gönderilmesine karışan kişiler, Ukrayna vatandaşlarına karşı karar alan yargıçlar, iş insanları ile Rus istihbaratına kritik teknoloji ve yazılım sağlayan şirketler, işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren bankalar ve Rus silahlı kuvvetleriyle çalışan kuruluşları içeren 100'den fazla kişi ve kuruluşun mal varlığı dondurulacak.

Söz konusu 11'inci yaptırım paketi bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200'den fazla kurumun mal varlıkları donduruldu.

(AA)