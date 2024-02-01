AB’den Türkiye dahil sığınmacı bakan ülkelere 7,6 milyar euroluk destek paketi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi bitti. Zirveden sonra sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, AB ülkelerinin Ukrayna’ya mali desteklerine devam etmeleri doğrultusunda karar aldıkları belirtilerek, başta Macaristan olmak üzere AB fonlarını alamamaktan şikayetçi olan İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin özellikle sığınmacılar için var olan uyum fonlarından daha fazla faydalanabilmesinin araştırılması için AB Komisyonu’na yetki verildiği aktarıldı.

AB’DEN TÜRKİYE VE İLGİLİ ÜLKELERE SIĞINMACILAR İÇİN 7,6 MİLYAR EUROLUK DESTEK

Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı düzensiz göç akınıyla mücadele için ilgili olan ülkelere işbirliği maksadıyla mali destek sağlanması kararı alındığı kaydedilen bildirgede, AB’nin başta Türkiye’deki Suriyeliler olmak üzere bölge ülkeleri, Balkanlar ve Afrika ülkelerine yönelik kullanılmak üzere 7,6 milyar euroluk bir bütçe hazırlama kararı aldığı açıklandı. Bildirgede, “Türkiye ve daha geniş bölgedeki Suriyeli mültecilere destek de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerle etkili göç işbirliğinin sürdürülmesine yardımcı olacaktır. Daha önce AB Afrika Güven Fonu aracılığıyla gerçekleştirilen eylemlerin devamı sağlanacaktır. Ayrıca göç yolları için ortaklıklar ve finansman da dahil olmak üzere Batı Balkanlar, Güney komşular ve Afrika'yı desteklemeye yardımcı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kararın detaylarıyla ilgili bilgi verilmezken AB’nin bu bütçeden ne kadarlık bir kısmı Türkiye’ye ayıracağı ise henüz açıklanmadı.

AB LİDERLER ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DAHA SONRA ELE ALACAK

Diğer taraftan büyük bir gösteri ile AB liderlere sesini duyurmaya çalışan çiftçiler ise zirveden umduğunu alamadı. Bildirgede, “AB liderlerinin çiftçilerin sesini duyduklarını, konuyu daha sonra ele alacaklarını” söylendi.

AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL’DEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Zirvenin peşinden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte basın toplantısında açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail-Filistin anlaşmazlığında iki devletli çözüme vurguda bulundu. Michel, barış sağlayarak komşuluk ilişkileriyle yaşayan İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin kurulması gerektiğini tekrarlayarak, AB'nin esirlerin şartsız olarak salıverilmesi ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması hususunda kararlı olduğunu belirtti.