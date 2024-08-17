ABD'li aile Rusya'ya kaçtı: Burası daha güvenli

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı videoya göre, ailenin babası Leo Hayer "Ailemin güvende olmadığını hissettim. Rusya'nın dünyadaki bu ortamda aileler için iyi bir yer olmasını sağladığı için Başkan Vladimir Putin'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

3 çocuklu Hayer ailesi, ABD'deki "ahlaki çöküşten" kurtulmak istediklerini belirtti. Ailenin bir hafta içinde Rusya'dan oturum izni aldığı aktarıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı sözcüsü İrina Volk, yaptığı açıklamasında, Hıristiyan değerlere bağlı ailenin ABD'de geleneksel aile değerlerinin yok sayıldığı maksadıyla Moskova’ya geldiğini vurguladı.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre son zamanlarda Rusya'ya taşınmaya çalışan ABD'lilerin ve Avrupalıların sayısında artış olduğunu ifade etti.