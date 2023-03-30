31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

ABD Merkez Bankası ile Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Wells Fargo'ya yaptırım riskinin yetersiz gözetimi nedeniyle 97,8 milyon dolar para cezası verdi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 23:48
Takip Et

ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi

ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi
+
Aa
-

ABD Merkez Bankası (Fed), yaptırım uyum risklerinin geçmişteki yetersiz gözetimine dair Wells Fargo'ya verdiği cezaya ilişkin açıklama yaptı.

Wells Fargo'ya güvenli veya sağlam olmayan uygulamaları nedeniyle 67,8 milyon dolar para cezası verildiği açıklandı.

Wells Fargo'nun yetersiz gözetiminin, bankanın 2010-2015 yıllarında yaklaşık 532 milyon dolarlık yasaklanmış işlemi gerçekleştirmek üzere yabancı bir bankaya platform sağlayarak ABD yaptırım düzenlemelerinin ihlal edilmesine imkan tanıdığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ihlaller için Wells Fargo'ya Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından uygulananla toplam cezanın 97,8 milyon dolar olduğu ifade edildi. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
4
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre oldu! Binalar görünmez oldu
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
5
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
6
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
﻿İstanbul'da metro istasyonunda intihar
7
﻿İstanbul'da metro istasyonunda intihar
﻿İstanbul'da metro istasyonunda intihar
﻿Pentagon, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 8 kişiyi öldürüldüğünü açıkladı
﻿Pentagon, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 8 kişiyi öldürüldüğünü açıkladı
﻿Pentagon, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 8 kişiyi öldürüldüğünü açıkladı
﻿Aylin Nazlıaka, milletvekili aday adaylığından çekildi
﻿Aylin Nazlıaka, milletvekili aday adaylığından çekildi
﻿Aylin Nazlıaka, milletvekili aday adaylığından çekildi
﻿ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi
﻿ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi
﻿ABD'li banka Wells Fargo'ya 97,8 milyon dolar ceza kesildi
﻿2 gol atan Isaac Atanga Göztepe'den gönderildi
﻿2 gol atan Isaac Atanga Göztepe'den gönderildi
﻿2 gol atan Isaac Atanga Göztepe'den gönderildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.