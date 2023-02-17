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ABD’li kanser hastasında teşhis sonrası İrlanda aksanı gelişti

ABD’li bir hastada prostat kanseri teşhisi konulduktan sonra İrlanda’yı daha önce ziyaret etmemiş olmasına rağmen "İrlanda aksanı" geliştiği duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:48
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ABD’li kanser hastasında teşhis sonrası İrlanda aksanı gelişti

ABD’li kanser hastasında teşhis sonrası İrlanda aksanı gelişti
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BBC’nin haberine göre, British Medical Journal, 50’li yaşlarında olan ve İrlanda aksanı ile konuşmaya başlayan North Carolinalı prostat kanseri olan kişinin Yabancı Aksan Sendromu (FAS) geliştirmiş olabileceğini belirtti.

Vaka, North Carolina’daki Duke Üniversitesi ve South Carolina’daki Carolina Ürolojik Araştırma Merkezince ortaklaşa incelenerek rapor haline getirildi.

Raporun yazarları, “Bildiğimiz kadarıyla bu, prostat kanseri olan bir hastada açıklanan ilk vakayken maligniteli hastada açıklanan üçüncü vakadır” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, aksanın hastanın tedavisinin 20. ayında başladığını, kontrol edilemez ve devamlı olduğunu kaydetti.

Raporda, hastanın 20'li yaşlarında İngiltere'de yaşadığı, İrlanda'dan arkadaşları ve aile üyeleri olduğu ancak daha önce hiç yabancı aksanla konuşmadığı ifade edildi.

Kemoterapiye rağmen durumu kötüleşen hastanın aksanının ölümüne kadar devam ettiği kaydedildi.

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