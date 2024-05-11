THY'de huzur hakkı alanların sayısı açıklandı. 1-2-3 maaş yetmez 4-5-6 maaş olsun. Haramın ve kul hakkının kılıfı huzur hakkı

Kaynak: Haber Merkezi
THY'de huzur hakkı alanların sayısı açıklandı. 1-2-3 maaş yetmez 4-5-6 maaş olsun. Haramın ve kul hakkının kılıfı huzur hakkı
THY'de maaşlarına ilave olarak huzur hakkı alanların sayısı açıklandı. Bu maaşlar sonrasında, “Haramın ve kul hakkının kılıfı huzur hakkı. 1-2-3 maaş yetmez 4-5-6 maaş olsun.” Sözleri akıllara geldi.

Kurumlarda huzur hakkı adı altında yöneticilere verilen fazla maaşlar tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Bu süreçte THY’de de görev yapıp emekli olanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Tele1’de Namık Koçak’ın sunduğu ‘Çürüme’ adlı programda açıklamalarda bulunan eski THY eski Baş Müfettişi Bilal Yıldız THY'de maaşlarına ilave olarak huzur hakkı alanları açıkladı.

THY eski başmüfettişi Bilal Yıldız'ın, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin maaşının brüt 1 milyon 400 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca kurumun üst yöneticilerine 62 bin TL de huzur hakkı ödendiği ortaya çıktı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı’nın THY dahil 10 şirketten huzur hakkı aldığının bildirilmesi tepki çekti.

Genel Müdürün ise maaşına ilave olarak 3 şirketten huzur hakkı aldığı bildirildi.

Diğer yandan Genel Müdür Yardımcılarının ise maaşlarına ilave olarak 1 ile 5 arasında adet, huzur hakkı ücretleri aldıkları ifade edildi.

Başkanların ise maaşlarına ilave olarak 1 ile 3 arasında değişen adet, huzur hakkı ücretleri aldıkları dile getirildi.

İşte o liste:

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THY üst yönetimine ödenen huzur hakkı, Temmuz 2023 itibarıyla Mart 2022’ye göre yüzde 149 oranında arttırıldığı bildirilmişti.

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