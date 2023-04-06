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ABD'li milyarderin korkunç sonu

Cash App'in kurucusu Bob Lee, San Francisco şehir merkezi yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:05
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ABD'li milyarder Bob Lee bıçaklanarak öldürüldü

ABD'li milyarderin korkunç sonu
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Bob Lee'nin babası Rick Lee, aynı zamanda Square'de eski baş teknoloji sorumlusu olan 43 yaşındaki oğlunun öldürüldüğünü doğruladı.

San Francisco Polis Departmanı, Lee'nin ıssız bir ara sokakta yürüdüğünü ve yardım aradığını gösteren CCTV görüntülerini inceledi.

Görüntüler, Lee'nin park halindeki bir arabaya doğru tökezlediğini ve yarasını ortaya çıkarmak için gömleğini kaldırdığını, ancak yere düşmeden önce aracın hareket ettiğini gösterdi.

San Francisco Chronicle'a göre, Lee, Rincon Hill mahallesinde göğsünde iki bıçak yarasıyla yerde baygın halde bulundu.

Cash App, Forbes'a göre kişiden kişiye para transferlerine izin veren ve şu anda 40 milyar dolar değerinde olan akıllı telefon tabanlı bir ödeme uygulaması.

2013'te kullanıma sunulduğundan bu yana kullanıcı tabanı hızla arttı, 2017'de aylık yedi milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve 2020'de 30 milyona yükseldi.

Lee'nin ölümü, California şehrinde şiddet içeren suçlara yönelik yeniden eleştirilere yol açtı.

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