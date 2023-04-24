ABD'li perakende devi iflas başvurusunda bulundu

Güç durumdaki perakende devi Bed Bath & Beyond, ABD'de Bölüm 11 iflas koruması için başvuruda bulundu.

ABD'li perakende devi iflas başvurusunda bulundu

Şirket, Buy Buy Baby markası da dahil olmak üzere çalışmalarını düzenli bir şekilde tasfiye edeceğini ve kalan 475 mağazasının tamamını haziran ayı sonuna kadar kapatacağını söyledi.

Varlıklarının bir kısmı veya tamamı için alıcı aradığını da sözlerine ekledi.

Yıllardır mali sıkıntılar yaşayan zincir, geçtiğimiz günlerde çalışanlarını işten çıkaracağını ve 150 mağazasını kapatacağını açıklamıştı.

Geçen ay şirket, 300 milyon dolar değerindeki hisselerini satacağını duyurmuş ve fonlar teminat altına alınmazsa iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.

Bölüm 11 koruması, bir ABD şirketinin alacaklılarına karşı yükümlülüklerini erteleyerek, ona borçlarını yeniden düzenlemesi veya işin bir kısmını satması için zaman tanıyor.(AA)

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