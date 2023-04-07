İzmir'in 120 yıllık markasını ABD'li şirket satın aldı

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Dünyanın en büyük etiket sağlayıcılarından biri olan ABD’li Multi-Color Corporation (MCC), Türkiye’nin en eski ambalaj ve kalıp içi etiket çözümleri sağlayıcısı İzmirli Korsini’yi satın almak için anlaştı.

Satın alma ile ilgili konuşan dünya devi MCC’nin CEO'su Kevin Kwilinski, "Korsini, geri dönüştürülebilir bir teknoloji olan IML çözümleri konusunda uzman olan Korsini kendini kanıtlamış bir şirket. Baskı endüstrisinde uzun bir geçmişe sahip olan Corsini ailesi ve Korozo grubu, IML pazarını önemli ölçüde ilerletmiştir. Korsini, birinci sınıf bir etiket çözümü olarak IML'yi daha da geliştirmek için bizim için mükemmel bir ortaktır” dedi.

Türk şirketin patronu Enrico Corsini, "MCC, marka değeri oluşturmak isteyen büyük ve küçük markalar için tercih edilen ortak ve yenilikçi ve sürdürülebilir premium etiketler üretiminde lider. MCC ile güçlerimizi birleştirmek, yerel ve uluslararası büyüme için yeni fırsatlar yaratırken, operasyonlarımızın günlük kontrolünü elimizde tutmamıza olanak tanıyacak. Müşterilerimizin beklediği yüksek kalite standartlarını ve müşteri hizmetlerini sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ABD'Lİ ŞİRKETTEN DAHA ESKİ

1916'da kurulan Multi-Color Corporation (MCC), yiyecek ve içecek, ev ve kişisel bakım da dahil olmak üzere birçok alanda dünya devi markalarla çalışıyor.

1903 yılında Türkiye’ye yerleşen kırtasiye malzemeleri tüccarı İtalyan Elia Corsini ve çocukları İzmir'in İkinci Kordon bölgesinde bir dükkan kiralayarak baskı işine girmesiyle temeli atılan şirketin adı Fratelli Corsini (Corsini Kardeşler) adını aldı.