ABD'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Yaklaşık 300 kişilik bir grup, Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun" ve "Yaşasın Filistin" sloganları eşliğinde büyükelçilik önünde toplandı. Göstericiler, başlarına ve boyunlarına taktıkları Filistin kefiyeleri ile dikkat çekerken, elleriyle ritim tutarak protestolarını sürdürdü.

Protestocular, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılarının sona ermesini istedi. Ayrıca, ABD hükümetinin İsrail'e verdiği destek nedeniyle Amerikan ürünlerini boykot etme çağrısında bulundular.

Bir gösterici, "Çocuk katili İsrail" yazılı beyaz bebek tulumu ve beyaz bebek ayakkabıları taşıyarak dikkat çekici bir mesaj verdi. Eylemin güvenliğini sağlamak amacıyla polis, büyükelçilik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.