ABD'nin F-35 şartı ortaya çıktı. İşte F-35 gerçekleri. Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz

Kaynak: Süper haber
ABD'nin F-35 şartı ortaya çıktı. İşte F-35 gerçekleri. Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı vekili Victoria Nuland yaptığı açıklamada, S-400’lerin Rusya’ya iade edilmesi halinde Türkiye’yi yeniden F-35 programına dahil edebileceklerini ifade etti. Öte yandan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.

Türkiye, 1991 yılından beri NATO daki müttefiklerinden almaya çalıştığı fakat bir türlü alamadığı Hava Savunma Sistemi S-400’ü, 2017 yılında Rusya’dan almıştı. ABD ve NATO bunun üzerine Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından parasını ödemesine rağmen çıkarmıştı.

30 Ocak tarihinde Türkiye’ye gelerek temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı vekili Victoria Nuland, Ankara’da yaptığı açıklamada, S-400'lerin Rusya'ya iade edilmesi halinde Türkiye’yi F-35 programına geri almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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“F-35 KONUSUNDA HER İKİ ÜLKENİN DE DURUŞUNDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR”

Milli Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “F-35 konusunda her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur” ifadelerini kullanarak S-400'leri geri vermeyeceğimizi açıkça belirtti.

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F-35 HAKKINDA ORTAYA ÇIKAN ŞOK GERÇEK

Süper Haber’in paylaştığı videoda F-35’ler ile ilgili şok bir gerçek de ortaya çıktı. İngiliz bir pilot F-35 savaş uçağıyla uçuş yapmak isterken uçağı bir türlü kaldıramadı. Bunun üzerine pilot, ABD’li yetkililer ile iletişime geçerek uçağı kaldıracak gizli şifreyi istedi. Kısacası F-35 savaş uçakları ABD’li yetkililerin izni ve bilgisi olmadan satın alsanız bile kullanılamıyor. Bu durumda F-35 savaş uçaklarını kullanabilmek için ABD’nin izni olması gerekiyor.

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