ABD'nin İran'a ait nükleer tesisleri vurduğu o anlar!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.

Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerine yer verdi.

İran, Kum eyaletindeki Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinin hava saldırısına uğradığını teyit etti.

6 SIĞINAK DELİCİ MÜHİMMAT KULLANILDI

ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisinden en önemlisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi.

Saldırya ait olduğu bildirilen o görüntüler paylaşıldı.

İran'dan saldırı sornası ilk açıklama: Kalıcı sonuçlar doğuracak

ABD nükleer tesisleri vurdu, İran ve İsrail karşılıklı misilleme yaptı!

Netanyahu'dan Trump'a teşekkür! ABD İran'ın nükleer tesislerini vurdu