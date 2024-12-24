Peru polisi, ''Grinç'' kılığında baskın yaptı: O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA

PERU polisi, uyuşturucu operasyonunu çizgi karakter Grinç kılığında gerçekleştirdi.

Peru'nun başkenti Lima'da polis, en ilginç operasyona imza attı. Polis baskında, Dr. Seuss'un ünlü karakteri Grinç kılığına girdi. Baskında üç şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Lima'daki polis biriminin, yaratıcı operasyon teknikleriyle tanındığı belirtiliyor. Daha önce düzenlenen operasyonlarda polisler farklı temalara uygun kostümlerle görev yaptı. Örneğin, Sevgililer Günü operasyonunda polis, oyuncak ayı kostümüyle bir şüpheliyi yakaladı.

Operasyonların suçluları yanıltmak ve etkili sonuç almak amacıyla bu şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Peru polisi, ''Grinç'' kılığında baskın yaptı: O anlar kamerada

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