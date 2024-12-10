Restoranda panik dolu anlar tavana bakan müşteriler çığlık atarak kaçıştılar

Bangkok'ta bir restoran, 9 Aralık 2024'te müşterilerine korku dolu anlar yaşattı. Yemeklerini yiyen müşteriler, tavan arasındaki küçük bir delikten çıkan vahşi iguanayı görünce adeta donup kaldılar. Bu korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Müşterilerin kimisi sandalyelerinden fırlayıp kaçarken, bir kadın kapının ardına saklandı ve arkadaşı da onu takip etti. Restoran çalışanları, olağandışı durumu fark edip hemen harekete geçti.

İguana, tavan lambasını düşürmüş ve sallanırken kolu çıkmıştı. Kısa süre sonra kaybolsa da, herkes rahat bir nefes aldı çünkü kimse yaralanmadı.

Bu korkunç misafir, Asya su kertenkelesi olarak bilinen Varanus salvator'du. Güneydoğu ve Güney Asya'da yaygın olan bu tür, yetişkin haliyle 1,5 ila 2 metre uzunluğa ve 20 kilogram ağırlığa erişebilir. Küçük sürüngenler, balıklar, kuşlar ve memelileri avlar.

Restoran, müşterilerinin güvenliğini sağlamak için hızlı davrandı.