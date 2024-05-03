ABD'yi ayağa kaldıran kazanın görüntüleri yayınlandı

Polis, East Rock Park'ta yasak olmasına rağmen bazı kişilerin ATV ve motosiklet kullandıkları ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Polisler devriye gezdikleri sırada karşı şeritten gelen bir ATV sürücüsünü durdurmak için, polis otosunu onun önüne kırmalarıyla fena bir kaza meydana geldi.

New Haven Polisi artan tepkilerden dolayı bugün kaza anının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İlgili polis birimi tarafından paylaşılan videonun yanı sıra "Çalışma arkadaşlarımız, arabalarını yavaşlattı ve ekip aracı nizami bir açıyla ATV'nin önünü kesti. Karşıdan gelen ATV'nin arabayı geçmesi için bir çıkış noktası da bıraktılar. Bunların hepsi kanuna uygun hareket ettiklerini gösteriyor. Ekip aracı yavaşladığında, sürücü ATV'sini kontrol edemedi ve arabayın ön yolcu tarafına çarptı. ATV kullanmanın yasak olması bir yana, polis ile olan mesafesi durmak için fazlasıyla yeterliydi" açıklamasında bulunuldu.

ATV sürücüsü kazadan ciddi yaralar aldı ve hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada sürücünün hayati riski bulunmadığı açıklandı.