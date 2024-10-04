Kamyonu sollama girişiminin acı bitişi kameralarda!

Surrey'in Woking kentinden Norman Chai ,dört kişinin ağır yaralanmasına neden olan ciddi bir trafik kazasına neden olduğu gerekçesiyle mahkum edildi.

66 yaşındaki adam, Devon'daki Rawridge yakınlarındaki A30'da bir ağır vasıtayı sollamaya çalışıyordu ancak ıslak yolda kontrolünü kaybetti.

Kamyonun kamerası, sürücünün karşı şeride geçerek iki araçla çarpışma anını kaydetti.

Videoda Chai'nin, kamyonu filtre şeridinden hızla geçip, daha sonra kamyonun önündeki yola geri dönmeye çalıştığı görülüyor.

Ancak kaygan zemin, 66 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybetmesine ve karşı yönden gelen trafiğe girmesine neden oldu.