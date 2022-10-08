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New York'ta OHAL ilan edildi

ABD'nin New York kentinde düzensiz göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 10:15
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ABD'nin New York kentinde OHAL ilan edildi

New York'ta OHAL ilan edildi
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ABD'nin New York eyaletinde düzensiz göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındığı ifade edildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında, "yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için" şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya aldıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı.

Adams, "kızgın" olduğunu belirttiği konuşmasında, Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi valileri hedef alarak, "New York'un merhametinin başkaları tarafından sömürüldüğünü ve insani krizin Amerikan siyasi dinamikleri tarafından hızlandırıldığını" söyledi.

Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla düzensiz göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını ifade etti.

Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insanların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten Adams, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için yardım çağrısında bulundu.

EVSİZLERİN KALDIĞI BARINAKLAR SIĞINMACILARLA DOLMUŞTU

Adams, daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

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