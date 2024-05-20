Ali Koç'tan Dursun Özbek'e gece yarısı ültimatomu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün attığı gol ile 1-0 yendi.

Başkan Ali Koç ve Yönetici Selahattin Baki, derbi sonrası flaş açıklamalar yaptı.

Selahattin Baki, "Takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Dünya derbisinde 81 dakika 10 kişi oynayıp rakibimize kendi evinde şut fırsatı vermeden kazandık. Bu herhangi bir derbi galibiyeti değil, ötesidir. Son yıllarda gerek başkanımız, gerek yönetimizin ortaya koyduğu bir argüman var; Fenerbahçe'ye karşı kutsal ittifak. Medya, MHK, federasyon, devletin bazı birimleri ayağı var. İtile kakıla buraya kadar getirilen rakibimizle aramızdaki farkı herkes gördü.

Bu galibiyet, argümanlarımızı güçlendirdi. Takımımıza, teknik direktörümüze, orayı Kadıköy'e çeviren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu maçın 19 Mayıs Pazar olması da anlamlı. Fenerbahçeliler'e ve Atamız'a armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler ile ilgili konuşan Baki, "Maçı kazandık diye hakemi unutacak değiliz. Daha ilk yarının başlarında gerek Szymanski'ye gerek Ferdi'ye yapılan fauller malum. Kart dahi çıkmadı. Son derece ucuz bir pozisyonda 21. dakikada Fenerbahçemiz'i 10 kişi bırakmayı uygun gördü. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe düşmanlarını hem hakemleri yendik." dedi.

Selahattin Baki'nin diğer sözleri şöyle;

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bizlere yaşatmadığı skandal kalmadı. Atadığı hakemler, verdiği kararlar. Riyad skandalından sonra hala görevde kalması bambaşka yorumlanması gereken olay. Bu kadar skandal ve kötülüğe rağmen hala çıkıp konuşmuyor."

"Biz başkaları gibi siyasetçilere yanağımızdan makas aldırtmıyoruz!"

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu; şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik."

"Fenerbahçe camiasına, 7'den 70'e herkese, özellikle çocuklara bu galibiyet armağan olsun. Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Diğer taraftan bakarsanız bir derbi galibiyetinden daha fazlası. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık, namağlup serilerini bozduk, o değil ondan da öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik."

"Kahramanca savaştı takımımız. Mücadele ettiler. Karakter koydular. 81 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen bu atmosferde, bu hakeme rağmen 1-0 kazanarak umudumuzu son haftaya taşımamıza vesile oldular. Allah razı olsun."

"Biz aslında herkesi yendik. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Biz sistemi yenemedik. Taraftara şunu söylüyorum; az kaldı, sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Sadece Fenerbahçe değil, bir avuç kulüp diyor ya... Az kaldı. Bu sistem bu şekilde gidemez."

"Süper Kupa'ya neden yabancı hakem istediğimizi, bu şartlarda çıkmak istemediğimizi, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızı bence en güzel özeti bu maçta resmi bir şekilde tescil edilmiştir. Sadece bu 90 dakikada."

"Camiamıza şampiyonluğu armağan etmekle beraber... Şampiyonluğu diyorum, dilim sürçtü. Belki de Allah böyle istiyor. Göreceğiz. Tüm camiamıza değerli galibiyeti armağan ederken şunu söylüyorum. Bir derbi mağlubiyeti üzerine plan yapan, motivasyonu bozan Fenerbahçeliler'e de bu galibiyet armağan olsun."

DURSUN ÖZBEK SÖZLERİ

Ali Koç, Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar ile ilgili ise "Dursun Özbek, beni düelloya mı çağırıyor? Biz iki senedir televizyonların karşısında düelloya çağırıyoruz. Düello değil, tartışalım. İnsanlar iki başkanın da kimliğini, kişiliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu da kaçmasın. Hafta içi istediği televizyon kanalına, GS TV de dahil çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık. Biz bir gün öyle bir gün böyle konuşan adamlar değiliz. Bu çağrısının arkasında dursun! İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan'ın cesaretlenmesine çok sevindim." dedi.