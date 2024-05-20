Derbi kavgası Türkiye'ye yayıldı. Yaralılar var

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün saat 21:00’da karşı karşıya geldi. 90 dakikanın sonunda Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 yendi.

Maç sonu iki takımın taraftarı sokaklara döküldü. Fenerbahçe taraftarları Türkiye’nin dört bir yanında galibiyeti kutlarken, Galatasaray taraftarlarının da sokağa çıkmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İki takımın taraftarları Türkiye’nin dört bir yanında kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatlarla birbirine giren taraftarlar üzücü görüntüler ortaya çıkarttı.



İZMİR’DE İKİ TAKIMIN TARAFTARLARI BİRBİRİNE GİRDİ

İzmir'de iki takım taraftarları arasında kavgalar çıktı. Şehrin bir çok yerinde görüntülenen kavgalarda, her iki takımın taraftarları da tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Karşıyaka, Konak, Gaziemir ve Buca'da görüntülenen kavgalarda çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.

KAYSERİ’DE 3 KİŞİ YARALANDI

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar arasında gerçekleşen kavgada 1 kişi bıçakla 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Maç bitiminin ardından iki taraftar grubu Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde karşılaştı. Gruplar arasında gerçekleşen kavgada 18 yaşındaki Ö.Z.Ö. bıçaklanırken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri grupları olay yerinden dağıtırken sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Bıçaklanan Ö.Z.Ö ve diğer yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda olaya karışan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İKİ TAKIMIN TARAFTARLARI ÇANKIRI’DA DA BİRBİRİNE GİRDİ

Çankırı’da sokağa dökülen iki takımın taraftarları birbirine girdi. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızlıca intikal eden ekipler, yüzlerce taraftarın arasına girerek olayların büyümemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

BURSA’DA DA GÖRÜNTÜLER AYNI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray-Fenerbahçe maç sonrası karşılaşarak kavgaya tutuştu. O anlar amatör kameraya yansırken, polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, çıkan olayda 3 taraftar gözaltına alındı.