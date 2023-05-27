ABD'nin askeri akademisinde bir ilk: Kadın konuşmacı mezuniyet konuşması yaptı

Kamala Harris, ABD askeri akademilerinde konuşma yapan ilk kadın olarak tarihe geçti.

ABD'nin askeri akademisinde bir ilk: Kadın konuşmacı mezuniyet konuşması yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ülkenin önemli askeri akademilerinden birinin mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden ilk kadın olarak tarihe geçti.

Harris, New York eyaletinin West Point bölgesindeki, birçok önemli askeri lider yetiştiren, ülkenin en eski askeri akademilerinden ABD Askeri Akademisi West Point'te düzenlenen mezuniyet töreninde açılış konuşması yapan ilk kadın oldu.

Konuşmasında ABD'nin küresel rolü ve demokratik değerlere vurgu yapan Harris, öğrencileri istikrarsız bir dünyanın karşıladığını belirtti.

"ÇİN ORDUSU TEHDİT YARATIYOR"

Harris, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Ukraynalıların yaşam ve özgürlüklerine, aynı zamanda uluslararası güvenlik ve refahın temeli olan uluslararası kurallara yönelik bir saldırı" olduğunu kaydetti.

Çin'in ise ordusunu modernize ederek Hint-Pasifik'te denizlerdeki seyrüsefer ve uluslararası ticaret kurallarını tehdit ettiğine dikkati çeken Harris, terörizm ve iklim değişikliği gibi artan küresel sorunlara da değindi.

Harris, "Bütün bu zorluklar karşısında ABD, liderlik konusunda benzersiz bir rol oynuyor." dedi.

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