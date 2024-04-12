ABD’nin savaşı yayma planı

İsrail'in son zamanlardaki saldırıları sürerken, ülke bu sefer hedefini İran'a çevirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ortadoğu'nun herhangi bir yerinde İsrail topraklarına saldıranlara hızla ve kararlı bir şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

Özellikle İran'ı hedef alarak, ülkelerine saldırması durumunda sürprizler yapacaklarını vurguladı. Bu sözler, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da benzer bir şekilde İran'ın İsrail'e saldırması halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını dile getirdi.

Gazze'deki çatışmalar sürerken, İsrail, İran'ın potansiyel misilleme saldırılarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu da İran'ı tehdit ederek, "Kim bize zarar verirse, biz de ona zarar veririz" dedi.

Savaşın yayılmasını destekleyen ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail'e desteklerini yineledi. Biden, İsrail'in güvenliğine olan bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu ve ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de İsrail Savunma Bakanı Gallant'a tam destek verdiklerini ve yanlarında olduklarını iletti.

Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonun yükselmesine ve yeni bir çatışma riskinin artmasına neden oluyor. İran ve İsrail arasındaki gerilim, bölgede daha geniş çaplı çatışmalara yol açabilir ve Ortadoğu'nun istikrarını daha da tehdit edebilir.