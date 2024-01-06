ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde akşam saatlerinde ABD'li askerlerin olduğu Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybının olup olmadığı henüz açıklanmaması nedeniyle bilinmiyor.

Suriye’de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yıl başından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla en az 4 saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun bulunduğu üslere, kim tarafından atıldığı bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar yapılıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD’nin tam destek verdiği terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye yönetimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine ara ara roket ve SİHA'larla saldırılar yapıyor.