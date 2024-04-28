Kirli görünümlü kot pantolonu modası tepki topladı

Moda dünyasının önde gelen markalarından biri olan Zara, yeni koleksiyonunda yer verdiği kirli ve lekeli görünümlü kot pantolon modeliyle sosyal medyada tartışma yarattı. Satışa sunulan bu pantolonlar, üzerlerindeki kir ve lekelerle gerçekçi bir "vintage" görünümü sunmaya çalışıyor olsa da, birçok kişi tarafından eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Zara'nın bu tasarımını "çirkinleştirme" olarak nitelendirerek markaya tepki gösterdi. Özellikle kirlenmiş ve lekelenmiş giysilerin moda olarak sunulmasının çevreye duyarlılık ve temizlik algısıyla çeliştiğini belirtenler oldu.