ABD polisinin elinde Türk silahı. Sarsılmaz'ın SAR9 SOCOM modeli envantere girdi

ABD’de 2 kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinin Özel Kuvvetler için tasarlanan SOCOM tabanca modeli, ABD Teksas’taki Galveston Polis Departmanı’nda kullanılmak üzere görev silahları arasına girmeyi başardı.

150 yıllık tecrübesiyle Türkiye’yi dünya arenasında temsil eden Sarsılmaz, yeni bir anlaşma yaptı. Sarsılmaz’ın ürettiği, ABD’de 2 kez yılın tabancası seçilen SAR9 serisinden SAR9 SOCOM modeli, ABD’nin Teksas eyaletinde polis merkezlerinde görev tabancası olarak envantere girdi.

SAR9 SOCOM, 9 milimetrelik tabanca, özel kuvvetlerin zorlu çalışma şartlarında taleplerini karşılamak üzere tasarlanan ve dünyanın en titizlikle test edilen ateşli silahlarından biri olan SAR9'un DNA'sından üretildi.

Geçtiğimiz hafta yeni görev tabancalarını teslim alan Teksas’taki Galveston polis merkezi görevli polis memurları, departman poligonunda silahları denedi. Yeni beylik tabancası SAR9 SOCOM ile ilgili deneyimlerini övgü ile dile getiren polisler güvendikleri bir tabanca ile hizmet etmenin kendileri için daha güvenli olduğunu ifade ettiler. Polis merkezi Şefi Doug Balli, SAR9 SOCOM’un sağladığı kusursuz atış konforunu beğeni ile deneyimlediklerini söyledi.

Sarsılmaz’ın ürettiği 300’ü aşkın askeri ve sivil model, 80’den fazla ülkenin ordularında, emniyet teşkilatları ve sivil kullanıcıları tarafından tercih ediliyor. ABD'deki yeni başarılarının ardından açıklama yapan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “SAR9 SOCOM’un Teksas polis departmanının 5 görev silahından biri olarak seçilmesi bizim açımızdan çok mutluluk verici. ABD emniyet teşkilatının bir bölümünün bizim özel silahımızı kullanacak olması bize güçlü bir motivasyon gücü veriyor. Diğer yandan sivil pazarda devletler dışında en önemli pazar ABD pazarı. 340 milyonluk ABD nüfusuna karşılık ülkedeki silah sayısı 393 milyonun üzerinde bulunuyor." diye konuştu. Pandemi ardından ABD’de silah satışlarında önemli bir artış yaşandığına dikkat çeken Latif Aral Aliş, bunu değerlendirmek üzere ABD’de üretime başlama kararı aldıklarını ve hızla üretim hatlarını kurmaya başladıklarını dile getirdi.

Latif Aral Aliş, ABD’nin yanı sıra tüm Amerika kıtasına açılma hedeflerinin bulunduğunu dile getirerek Güney Amerika'da çok önemli bir potansiyel gördüklerini, kuracakları ihracat hattıyla burada tanınırlıklarını artıracak çalışmalar yapacaklarını söyledi.

SAR USA'DAN ÖVGÜ DOLU AÇIKLAMA

Sarsılmaz'ın ABD distribütörü SAR USA yetkilileri SAR9 SOCOM'un Teksas’taki Galveston Polis Departmanı’nın görev silahlarından biri olarak seçilmesinin ABD pazarında önemli bir eşik olduğunu ve bu eşiğin başarı ile geçildiğini belirtti. Açıklamada 2017 yılı ile birlikte Sarsılmaz silahlarının ABD'de ağırlıklı olarak sivil silah tutkunlarıyla buluştuğunu şimdiden sonra ise SARSILMAZ silahlarını Türkiye’de olduğu gibi ABD'de de polis teşkilatlarının birinci tercihi haline gelmesi için çalışacakları belirtildi.

KOLLUK KUVVETLERİNİN ÖZEL GÖREVLERDE TERCİHİ

Türkiye’nin ilk yerli ve milli tabancasıSAR9 ailesinin özel kuvvetlere yönelik üretilen modeli SAR9 SOCOM, üst düzey teknik özellikleriyle dikkati çekti. SAR9 SOCOM, Türkiye’de ise SAR9 SP olarak satışa çıktı.