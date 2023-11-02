ABD’nin üç notası üzerine...

Çok dikkat çekici bir haber var. İsrail, Gazze’de bütün dünyanın gözü önüne katliam yaparken Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin, Filistin konusundaki tutumu dolayısıyla ülkesine 3 kez diplomatik nota gönderdiğini bildirdi.

Free Malaysia Today'in haberine göre Başbakan Enver İbrahim, Mecliste milletvekillerine hitaben konuştu ve ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin, Malezya Dışişleri Bakanlığına 2 kez nota verdiğini, bir kere de Malezya'nın Washington Büyükelçisinin ABD Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

Washington'un, Malezya'nın Filistin-İsrail çatışmasında, iki devletli bir çözüm arayan tutumunu değiştirmesini istediğini vurgulayan Enver İbrahim, "Malezya, ayrıca İsrail güçleri tarafından gece gündüz sivillerin, evlerin ve hastanelerin bombalanmasını ve bunun sonucunda masum insanların, çocukların, kadınların ve erkeklerin katledilmesini kesin bir dille kınamıştır." ifadesini kullandı.

ABD, İsrail’in yaptığı katliamı kınadı diye Malezya’ya üç defa nota veriyor ama sabah akşam İsrail’in devlet aklını kaybettiğini ve insanlık suçu işlediğini söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sitemde bile bulunmuyor! “Müzik notası değil bu” diye düşündükleri için mi acaba? Enver İbrahim, on gün önce Türkiye’yi ziyaret etmiş, Erdoğan ile Vahdettin Köşkü’nde görüşmüştü...

ABD’nin iki ülkeye iki farklı tutumunun sebebini, düşünenlerin takdirlerine bırakıyorum.

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Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kamyonlarının erişimi ve ABD vatandaşlarına ulaşılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına odaklandıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Son birkaç saatte Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılacağına dair bölgeden bazı haberler aldık." diyerek Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Katarlı mevkidaşını arayarak Hamas'ı bu konuda ikna etmesini istediğini hatırlattı.

Sözcü Miller, "Amerikan vatandaşlarının, ailelerinin ve diğer yabancı uyrukluların güvenli bir şekilde çıkışını sağlayacak her türlü anlaşmayı memnuniyetle karşılayacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Miller, bir soru üzerine, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeyi istemediğini, bununla birlikte Hamas'ın da Gazze'de yönetimde kalamayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim için birkaç şey net. Birincisi; İsrail, Gazze'yi işgal edemez. Gazze'yi işgal etmek istemediklerini söylediler ve doğal işgallerin olmasını beklemiyoruz. İkincisi; Hamas, Gazze'yi yönetmeye devam edemez. Bu da size bundan sonra ne olacağı sorusunu bırakıyor."

Sözcü, bu soruyu cevaplamak için "aktif şekilde meşgul olacaklarını ve bu konuda bölgedeki muhataplarıyla birlikte çalışacaklarını" kaydetti.

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Elbette her ülkenin sıcak çatışma olan bölgedeki vatandaşlarını korumaya hakkı vardır fakat İsrail’in yaptığı katliama “savaş bu...” diyerek sivil kayıpların olabileceği yönünde cevap veren de ABD... Uçak gemilerini getirmiş, “İsrail’e müdahale edeni vururum” diyor... Bu durumda, sadece İsrail’i suçlamak, eşeğini dövemeyenin semerini dövmesine benziyor...

Katliamı teşvik eden, İsrail’e tahrip gücü yüksek bombalar veren ABD ama Hamas’a kimse yardım etmesin diye de uçak gemisi gösteriyor, vatandaşlarını kurtarmak için de Hamas üzerinde etkili olan Katar’ı devreye sokuyor...

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Tavizsiz bir Türkçü: Hanefi Altaş...

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Çıkardığı Yeni Hayat dergisini takip ediyordum ama Hanefi Altaş ile beni yıllar önce Fahrettin Öztoprak tanıştırdı. Telefon ederek bürosuna ziyarete giderken başka bir arkadaş da ısrarla bize katılmak istedi, kıramadık... Tanışma faslından sonra sohbet sırasında, o arkadaş, milli bir konuda laubali sözler sarf etti, biz de şaşırdık, mahcup olduk. Ben bu sıkıntılı durumda ne diyeceğimi düşünürken Hanefi Bey, hiç sözünü esirgemedi, çok sert bir karşılık verdi. Milli konularda Hanefi Bey’in en küçük bir tavizi yoktu.

Sonraki yıllarda kendisinin daveti üzerine gittiğim bürosunda saatler süren sohbetler ettik. Hanefi Bey, benim bir konferansıma dinleyici olarak katıldı, söz aldı ve yine aynı karakterini gösterdi. Sonraları, ortak arkadaşlarımızla birlikte yemeklerde buluştuk. O tavizsiz bir Türkçü idi...

Ani bir kalp kriziyle aramızdan ayrılan Hanefi Altaş’ı, hep o kaya gibi duruşuyla hatırlayacağım. Ruhu şad olsun.