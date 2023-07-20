Abdülkadir Selvi kamu parasıyla Umre yapan Fulya Öztürk’ü eleştirenleri ‘Kâbe düşmanı’ ilan etti

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı’nın uçağı ile geldiği Suudi Arabistan’da Umre yapan Fulya Öztürk’e sahip çıktı. Selvi, Öztürk’ü eleştirenleri ‘Kabe düşmanı’ ilan etti.

Abdülkadir Selvi kamu parasıyla Umre yapan Fulya Öztürk’ü eleştirenleri ‘Kâbe düşmanı’ ilan etti

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu izleyen gazetecilerden olan Fulya Öztürk'ün Kâbe'deki fotoğrafına gelen eleştirilere ilişkin, "Fulya'yı yedirmeyiz" dedi.

Sosyal medyada Fulya Öztürk'ün devletin imkânlarını, vatandaşların vergilerini kullanarak Umre ziyareti yapması gerekçe gösterilerek tepkiler geldi.

Hürriyet yazarı Selvi ise Fulya Öztürk'ü savunduğu yazısında, şunları kaydetti:

"Kâbe düşmanı ne kadar yayın kuruluşu varsa Fulya Öztürk’ü hedef almış.

Fulya Hindistan’da olsaydı bir Sih tapınağına gitseydi, çok egzotik bulurlardı. Fulya, Roma’da olsa Vatikan’ı ziyaret etse çok modern bulurlardı. Eğer İsrail’de olsa Ağlama Duvarı’na gitse çok saygı duyarlardı. Ama Kâbe’nin adabına uygun olarak başını kapatıp ibadet ettiği için hücum ediyorlar.

Fulya Öztürk aylarca deprem bölgesinde habercilik yaparken siz neredeydiniz? Fulya Öztürk, Suriye’de harekât bölgesinden haberler aktarırken, Karabağ’da bombaların altında görev yaparken siz neredeydiniz?

Fulya Öztürk, Türk basınının yeni yetişen değerlerindendir ve gurur kaynağımızdır. Kimseye yedirmeyiz."

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