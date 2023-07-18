Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti

Editör: Bengü Zorlu

CNN Türk muhabiriyken her habere gitmesiyle ünlenen sonrasında kısa bir süre FOX TV’de “Fulya ile Umudun Olsun” adlı bir program yapan Fulya Öztürk, umreye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Körfez Turu’nda eşlik eden gazeteciler arasında olan ve cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke’ye giden Öztürk, umre yaptığını açıkladı.

Öztürk sosyal medya paylaşımında "Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" ifadelerini kullandı.

BUNU ADAY YAPACAKTIM, KAYBOLDU ORTADAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in katıldığı TEKNOFEST etkinliklerinde Erdoğan, Öztürk için "Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli" ifadelerin kullanmıştı.