Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti

İktidarın göz bebeği gazeteciler arasında yer alan Fulya Öztürk, Erdoğan’a Körfez Turu’nda eşlik ettiği esnada umre yaptığını açıkladı.

Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti

Editör: Bengü Zorlu

CNN Türk muhabiriyken her habere gitmesiyle ünlenen sonrasında kısa bir süre FOX TV’de “Fulya ile Umudun Olsun” adlı bir program yapan Fulya Öztürk, umreye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Körfez Turu’nda eşlik eden gazeteciler arasında olan ve cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke’ye giden Öztürk, umre yaptığını açıkladı.

fulyaaaa.jpg

Öztürk sosyal medya paylaşımında "Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" ifadelerini kullandı.

fulya-ozturk.jpg

BUNU ADAY YAPACAKTIM, KAYBOLDU ORTADAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in katıldığı TEKNOFEST etkinliklerinde Erdoğan, Öztürk için "Ben bunu aday yapacaktım, kayboldu ortadan. Biraz çok çalış. Bu tam milli" ifadelerin kullanmıştı.

Öne Çıkanlar
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist, hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist, hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Fenerbahçelilerin çok sevdiği Rambo Okan zamları savundu: Erdoğan iyi ki zamları yapmış
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Son Haberler
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için rekor ceza istendi Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için rekor ceza istendi
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muhalefetin yarısı MTV zammı oylamasına katılmadı Siyaset
Muhalefetin yarısı MTV zammı oylamasına katılmadı
Dut yeme isteği başına bela oldu Güncel
Dut yeme isteği başına bela oldu
'Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir aldığı haberle yıkıldı Magazin
'Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir aldığı haberle yıkıldı
Hicri yeni yıl yarın başlıyor Güncel
Hicri yeni yıl yarın başlıyor
Rusya-Afrika Zirvesi 27 Temmuz'da St. Petersburg'da başlayacak Ekonomi
Rusya-Afrika Zirvesi 27 Temmuz'da St. Petersburg'da başlayacak