Abdülkerim Durmaz derbinin sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak kritik derbi için nefesler tutuldu.

Kazanan tarafın liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşma öncesi Abdülkerim Durmaz’dan flaş bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE KAZANACAK"

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezona göre güç kaybettiğini söyleyen Abdülkerim Durmaz derbide kazanan tarafın Fenerbahçe olacağını söyledi.

İşte Abdülkerim Durmaz’ın açıklamaları:

“Hafta sonu ki maçı. . Cumartesi günkü maçı. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Elimde sadece şöyle bir veri var. Ben Galatasaray takımının geçen seneye göre......daha güç kaybettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçına bir baktım. Bir tek geçen seneki o doksan dokuz gol atan... ..şahane denilen İsmail Kartal'ın övülen takımında......bir kişiye oynuyor. Maksimen. Son Fenerbahçe Galatasaray maçı bundan 4 ay önce mi oynandı değil mi? Evet ve bütün şartlar Galatasaray'la lehineydi. Bütün şartlar. Bir de 80 dakika 10 kişi oynayan bir Fenerbahçe. Ne oldu maç nasıl geçti? Bırak Fenerbahçe'nin maçı yenmesini. 10 kişiyle pozisyon dahi vermedik Galatasaray'a. Şimdi o Fenerbahçe takımı aynen duruyor. Şimdi O Fenerbahçe takımı aynen duruyor. Galatasaray takımı bana göre o günkü kadrosundan daha güçsüz. Ve maç Kadıköy'de oynanacak. Ben böyle bakarım”