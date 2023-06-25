Abdullah Avcı Ali Koç'a sunum yaptı. 'En büyük Fenerbahçe' dedi

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde yer alan Abdullah Avcı'dan gündem yaratan sözler geldi.

Abdullah Avcı Ali Koç'a sunum yaptı. 'En büyük Fenerbahçe' dedi

Abdullah Avcı, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bir muhabirin, "Hocam 38 senenin üzerine şampiyonluk yaşamak için 1 puan yeterli. Haftaya şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunun ardından "38'i bilmem ama haftaya Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz" sözleriyle cevap verdiği haberinin gerçekle ilgisinin olmadığını açıkladı.
TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam ayrıca, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" sözlerini sarf etti.
ALİ KOÇ'LA BİR ARAYA GELDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Avcı, Sporx'in haberine göre sarı-lacivertli kulübün başkanına takımla ilgili bir sunum yaptı.
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ile birlikte listede bulunan bir diğer aday da takımı daha önce de 2 kez çalıştıran İsmail Kartal.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa süre içerisinde yeni teknik adam konusunda son kararını verecek.

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