38 cana 13’er yıl hapis! Dündar Apartmanı davasında karar

Düzenleme: Kaynak: AA
38 cana 13’er yıl hapis! Dündar Apartmanı davasında karar
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı Dündar Apartmanı'na ilişkin davada yargılanan 3 sanıktan tutuklu 2 müteahhide 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu müteahhitler Sercan Erbey ve İlhami Dündar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz yargılanan arsa sahibi Seydo Bozkaya ise katılmadı.

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Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında tutuklu sanıklar Erbey ve Dündar'ın isnat edilen suçtan cezalandırılarak tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık Bozkaya'nın ise beraati yönünde görüş bildirdi.

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Sanık Dündar ve Erbey de sağlık sorunlarının olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

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Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyeleri yönünde karar verilmesini talep etti.

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Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda Erbey ve Dündar'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

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Mahkeme, Bozkaya'nın beraatine karar verdi.

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