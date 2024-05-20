İtfaiyeden yardım isteyen kirpi görevliler tarafından kurtarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İtfaiyeden yardım isteyen kirpi görevliler tarafından kurtarıldı
Boğazına plastik halka takılan bir kirpi, Sivas itfaiyesi bahçesine gelerek adeta yardım istedi. Kirpiyi fark eden itfaiye görevlileri, duruma müdahale ederek küçük kirpiyi plastikten kurtardı.

Sivas'ta itfaiye bahçesinde gerçekleşen olayda, boğazına plastik halka takılan bir kirpi yardım arayışıyla itfaiye binasına geldi. İtfaiye görevlileri, durumu fark ederek hızla müdahale etti ve küçük kirpiyi plastik halkadan kurtardı.

İtfaiye ekipleri, kirpinin zor durumda olduğunu fark edip dikkatlice yaklaşarak hayvana zarar vermeden plastik halkayı çıkarmayı başardı. Bu olay, hem itfaiye çalışanlarının duyarlılığını hem de hayvanların yardım arayışında nasıl insanlara güvendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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