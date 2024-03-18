Abdullah Avcı hayrete düşürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Abdullah Avcı hayrete düşürdü
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik mağlubiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, oyunun iç dinamiklerine ve hakem kararlarına dikkat çekti.

Avcı, "Maçın sonundaki olaylardan ziyade, oyunun içinde kalmak daha sağlıklı olacaktır. Şampiyonluk yolunda gerginlikler artabilir ve bireysel performanslar belirleyici olabilir. Maçın başında istediğimiz baskıyı uygulayamadık ve rakibi yeterince geriye itemedik. İlk golü yediğimizde orta saha oyuncularımızın pozisyonları istediğimiz gibi değildi. Oyunun kontrolünü ele aldık fakat yeterince etkili olamadık. Bardhi'nin oyuna girişiyle dağılımı düzelttik ve sonuna kadar mücadele ettik. Sahip olduğumuz top yüzdesi ve duran top fırsatları doğruydu, ancak penaltı kararı konusunda net bir görüşüm yok." dedi.

Hakem Kararları Üzerine
Avcı, hakem performansı hakkında, "Penaltı pozisyonunda kırmızı kart olup olmadığı konusunda bilgilendirilmek isterim. Umut Bozok'a yapılan net fauller ve ardından gelen golde VAR'ın neden devreye girmediğini merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Konuşarak Düzeltilemez"
Avcı, "2-0'dan 2-2'ye gelen bir durumu konuşmak yerine, sahada kalmaya ve oyunun içinde çözüm bulmaya odaklanacağız. İsmail Kartal ile de devre arasında bu konuyu paylaştım. Maçın sonundaki üzücü olaylar için ne gibi sonuçlar doğacağını görmek istiyorum. MHK ve PFDK'nın kararlarını bekliyorum. Sahada kalmaya ve oyunun içinde çözüm aramaya devam edeceğiz. Ligde üçüncü sıradayız ve kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularımız pes etmedi, geri döndü ve kaybetmeyi hak etmedi." şeklinde konuştu.

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