Abdullah Avcı intikam diyerek açıkladı

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Abdullah Avcı intikam diyerek açıkladı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile yapılacak maç öncesinde bazı değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı, önemli karşılaşma öncesi düşüncelerini paylaştı.

İlk on bir seçimlerine ilişkin Avcı, "Teknik direktörlerin ilk on bir seçimleri her daim eleştirilir ve maç sonrasında yeniden gündeme gelir. Teknik direktörler, bir hafta süresince strateji geliştirir ve oyuncu kadrosunu belirler. Bugün Fenerbahçe'ye karşı bu şekilde oynamayı uygun gördük. Fenerbahçe, deplasman performansıyla dikkat çekiyor; 14 deplasman maçında 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şampiyonluk yarışı kızıştıkça, kaygı ve endişe artar. Biz de bu duyguları tecrübe ettik. Son dönemlerde, takım olarak değil, bireysel performanslarla öne çıktıklarını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Avcı, mücadelenin kalitesine dair beklentilerini dile getirerek, "Beşiktaş maçından itibaren performansımızda artış var. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük iki kulübüdür. Sporun doğasında intikam gibi düşünceler yer almaz. Hakem hatalarının konuşulmadığı, futbolun güzelliklerinin ön plana çıktığı bir akşam geçirmeyi umuyorum. Fenerbahçe'nin bu sezonki tek yenilgisini biz tattırdık ve o maçta güzel bir anı oluşturduk. Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da iyi bir performans sergiliyor." şeklinde konuştu.

Avcı, oyuncular Batista Mendy ve Mislav Orsic hakkında da yorumlarda bulunarak, "Mendy'yi bugün doğal pozisyonunda oynatıyoruz. Orsic ise özel bir yeteneğe sahip ve formda." dedi.

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