Abdullah Avcı soluğu eskilerde aldı

Nenad Bjelica'dan boşalan koltuğa oturan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da kolları sıvadı. Tecrübeli çalıştırıcı eski oyuncularıyla hasret giderdi.

Abdullah Avcı soluğu eskilerde aldı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Abdullah Avcı, Bordo Mavililerde boş mukaveleye imzayı attı. Hemen ardından da, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bakasetas ile görüştüğü öğrenildi.

Abdullah Avcı gelir gelmez ilk iş olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yunanistan A Milli Takım kaptanı Anastasios Bakasetas ile dirsek temasına geçerek, oyuncuya kendisiyle ilgili düşüncelerini aktardı.

Avcı’nın, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica nedeniyle, mukavele uzatma teklifini beklettiği iddia edilen 30 yaşındaki Yunan orta sahaya, "Bir yere gidemezsin" dediği duyumu alındı.
Avcı, ayrıca ilk transferi olan 25 yaşındaki ön libero Berat Özdemir'in, bonservisinin tekrar Al- Ettifaq'tan alınmasını istediği öne sürüldü.

Ayrıca 21 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın için, Alman ekibi Schalke 04 ile görüşmelerin kesilmemesini ve sıcak tutulmasını istedi.

Yeni bir heyecanla ekibiyle çalışmalara başlayan Avcı, ilk idmanda son haftalarda daha az süre forma şansı bulan Abdülkadir Ömür ile özel ilgilenmesi ise gözden kaçmadı.

Avcı, geldiği andan itibaren idmanlar bir kez de olsa henüz basına açılmazken, 24 yaşındaki orta sahanın çok neşeli ve enerjik olması da dikkatlerden kaçmadı.

Karadeniz ekibinin teknik patronu Abdullah Avcı, ilk antrenmanında eski oyuncularıyla sarılarak ve sohbet ederek hasret giderdi. Yeni transferlerle tanıştı.

Bordo Mavililerin teknik adamının, bu sezon 7 karşılaşmada 399 dakika sahada kalan ve 3 asistlik katkı yapan 24 yaşındaki genç oyuncuyu, saha içerisinde daha aktif ve farklı kullanacağı sanılıyor.

Geçen hafta deplasmanda oynanan ve kaybedilen Adana Demirspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ömür'ün, Avcı'nın gelişiyle birlikte performansını pozitif yönde artırması bekleniyor.

A TAKIM MEDYA İLETİŞİM DİREKTÖRÜ DEĞİŞTİ
Abdullah Avcı’nın yeni teknik ekibinde; Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Atilla Gayberi, Mesut Kabahasanoğlu ve Özerk Tufan yer alırken, takımla alakalı diğer ek işlerdeki isimlerde, değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.
Yalnız, bu arada uzun süredir A Takım’ın Medya İletişim Direktörü olarak görev yapan Can Karyağdı’nın, bu görevinde değişikliğe gidildiği belirtilirken, Abdullah Avcı’ya, yayıncı kuruluşa ve basın toplantılarında bu konuda yardımcı olacak isim, kulübün medya departmanı içerisinden seçildi. Bu göreve artık Nuri Bekar’ın bakacağı ifade edilirken, Trabzonspor’un etkili bir yönetim kurulu üyesinin; yeniçaggazetesi.com.tr’ye, Can Karyağdı’ya idari bina içerisinde daha farklı bir görev verileceğini söyledi.
Bu gelişmeler üzerine telefonla ulaşamadığımız Karyağdı’nın, yıllık iznini alarak izine ayrıldığı açıklandı.

ANTHONY NWAKAEME
Bu arada sezon başı, S.Arabistan Ligi’nden Al- Fayha'ya kulübü’ne transfer olan Nijeryalı sol kanat oyuncusu, Karadeniz ekibine yeniden dönen eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından gönderi yapan Nwakaeme "Yeniden hoş geldin büyük hoca" ifadesini paylaştı.

Nwakaeme'nin bu paylaşımı için; Bordo Mavili taraftarlar, 34 yaşındaki sol kanat oyuncusuna "Bir yıllığına da olsa, keşke sen de dönsen" benzeri ifadeler atarak, mesajlar yolladı.

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