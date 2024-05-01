Fenerbahçe'yi bekleyen senaryoyu açıkladı

EuroLeague Play-Off etabında temsilcimiz Fenerbahçe Beko için kritik bir gün geldi çattı. Cuma günkü mücadele öncesinde koç Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri; Fransa'daki ilk maçı uzatma devresinin (normal süre 81-81 bitmişti) ardından 95-91 kazanmıştı. Monaco ev sahipliğindeki ikinci randevuda 'kıl payı' geçişler sonucu sarı lacivertli ekip 93-88 kaybetmişti.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Seriyi Ataşehir'e 1-1 olarak taşıyıp saha avantajını elde eden sarı lacivertlilerde, karşılaşmanın biletleri günler öncesinde bitti. Büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, takımlarının kazanacağına yürekten inanıyor. EuroLeague’de normal sezonun en iyi iç saha performansına sahip takım olan Fenerbahçe Beko, hata yapacağa pek benzemiyor.

MOTLEY’NİN DURUMU KRİTİK AMA YÜKSEK İHTİMALLE YOK

Johnathan Motley'nin durumuna maç saatinde karar verilecek. Sezonun en iyilerinden biri olan Motley'nin boyalı alandaki yokluğu; Monaco'nun ilk iki mücadelede kaliteli uzunlarından biri olan Donatas Motiejunas'la Fenerbahçe pota altında 'maden' bulmasına yol açtı. Deneyimli yıldızın bugün de çok yüksek ihtimalle parkede olamayacağı belirtiliyor.

SERTAÇ ZAYIF KALIP SAKATLANINCA…

Öte yandan Fransa’daki mücadelelerde Fenerbahçe Beko’nun boyalı alandaki güçlerinden biri olan Sertaç Şanlı'nın genel olarak etkisiz kalışı ile üstüne bir de (ikinci maçta) sakatlanması ve Papagiannis'in oyun içi yaşadığı inişli çıkışlı performans grafiği; Okobo, Mike James ve Loyd gibi kısalarıyla skor yükünü taşıyan Monaco'ya pota altından da hamle fırsatı getirdi.

JASIKEVICIUS İKİ SÜRPRİZ BİRDEN ÇIKARDI

Fransa'daki randevularda Sestina, Tyler Dorsey gibi isimleri 'şapkadan ekstra plan olarak çıkarabilen' koç Jasikevicius'un stratejileri, kapalı gişe Fenerbahçe tribünlerinin enerjisiyle birleşince; temsilcimizin galibiyete daha yakın olacağını düşünüyorum.

Ancak Motiejunas’ın ve Monaco kısalarının sert şekilde savunulması, Fenerbahçe Beko’nun geçiş oyunlarında top kayıplarını azaltması, takımın iyi top çevirmesi ve ribauntlarda da etkili olunması işleri kolaylaştıracaktır.

DIŞ ATIŞLAR BÜYÜK BİR KUVVET…

Sarı lacivertlilerin özellikle doğru şekilde top çevirerek bulabileceği dış atışlar, takıma her daim ilaç oluyor. Ülker Arena’daki momentumun da etkisiyle takımın bu akşam iyi bir dış atış yüzdesi yakalamasıyla Monaco’nun temposunun üstesinden gelinmesi olağan olur… Mike James’i durdurmaya çalışırken rakibin diğer silahlarını ihmal etmemek de koç Jasikevicius ve öğrencilerinin en önemli görevi olacak.