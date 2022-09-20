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Trabzonspor'un başarısındaki sır belli oldu

Son şampiyon Trabzonspor'un lige kötü başladıktan sonra nasıl ayağa kalktığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:25
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Abdullah Avcı ve ekibi parolayı 4 günde çifte zafer olarak belirledi ve hem Kızılyıldız hem de Gaziantep FK'yı yenerek yükselişe geçti

Trabzonspor'un başarısındaki sır belli oldu
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Süper Kupa'yı alarak sezona giriş yapan Trabzonspor'da sonrasında işler tersine dönmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenen bordo-mavililer ligde ise Antalyaspor, Adana Demirspor ve Ferencvaros maçlarında kötü sonuçlar aldı.

Abdullah Avcı ve ekibi parolayı '4 günde çifte zafer' olarak belirledi ve hem Kızılyıldız hem de Gaziantep FK'yı yenerek yükselişe geçti.

AVCI'NIN SİSTEMİ
Yaptığı müthiş geri dönüşte geçtiğimiz sezonki performansını hatırlatan Trabzonspor, tam anlamıyla kendine geldi. Milli araya moralli giren Trabzonspor için lige verilen bu mola ilaç olacak. Hem sakat isimler takıma katılacak hem de transferin son günlerinde kadroya katılan yeni oyuncular, Abdullah Avcı'nın oyun sistemine daha iyi uyum sağlayacak. Fanatik'in haberine göre Avcı, bu süreci mini bir kamp dönemi gibi değerlendirecek.
6 GALİBİYET
Trabzonspor, milli araya kadar olan süreci oldukça yoğun bir tempoda geçirdi. Bordo-mavililer, sezon başından bu yana tam 12 resmi maça çıktı. 30 Temmuz'da Süper Kupa'daki Sivasspor karşılaşmasıyla başlayan süreç, önceki gün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasıyla sona erdi. Bu periyotta 7 lig maçı oynayan Karadeniz ekibi, Avrupa'da 4 karşılaşmaya çıktı. Toplam 12 maçta 4 yenilgi yaşanırken, 6 galibiyet alındı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 

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