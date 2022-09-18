Trabzonspor'un sahasında Gaziantep'i nasıl yenebileceğini Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Bordo mavililer ligdeki son iki deplasmanından üç puanla döndü. Ümraniye galibiyeti, Adana Demirspor mağlubiyeti ne teknik heyeti ne de yönetimi mutlu etmedi. Bugün sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Güneyin temsilcisi sınırlı kadrosuyla Erol Bulut yönetiminde lige iyi bir başlangıç yaptı. Oynadığı futbol ile de alkış aldı. Trabzonspor’da ise bu hafta lige dönme zamanı geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı camiaya yeniden güven aşılamak için yaşananların uzun soluklu süreçte kaza olduğunu, bugünkü müsabakada alınacak bir galibiyetle zirvenin gerçek ortaklarından biri olduklarını göstermek isteyecektir.

Gaziantep FK karşısında Avcı’nın kadrosu ile çok oynayacağını düşünmüyorum. Siopis’in orta sahadaki farkını Kızılyıldız maçında herkes gibi kendi de gördü. Kabuğunu kıran Trezeguet’den yine vazgeçmeyecektir. Özellikle oyun geçişlerini hızlı ve kontrataklarla iyi yapan konuk takıma karşı tedbirleri olacaktır. Haftanın seyir zevki en güzel maçlarından birini izleyeceğimizi düşünüyorum.

Trabzonspor cephesinden bakıldığında tribünlerin büyük kısmı yine dolar. Havanın çok güzel olması nedeniyle yer yer boşluklar oluşabilir. Zira güneşi gören Trabzonluların bir bölümü saat 17.00 deki maç yerine sonbahar güneşinin keyfini çıkarmak için pikniğe, yaylaya gitmeyi tercih etse de, taraftar takımını yine yalnız bırakmayacaktır.

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