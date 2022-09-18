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  • 5 gollü maçta Trabzonspor Gaziantep karşısında geriden gelip maçı nasıl kazandı? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

5 gollü maçta Trabzonspor Gaziantep karşısında geriden gelip maçı nasıl kazandı? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

''Trabzonspor cephesinde teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı öncesi sahaya sürdüğü kadroda küçük dokunuşlar yaptı.''

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 19:23
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Futbolun Poseidonu Cevat Kol Trabzonspor'un iki farkla geriden gelip Gaziantep'i nasıl yendiğini açıkladı

5 gollü maçta Trabzonspor Gaziantep karşısında geriden gelip maçı nasıl kazandı? Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı
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Stoperde Denswil’in yerinde Hugo’ya görev verdi. Orta sahada Hamsik, Bakasetas ve Siopis üçlüsünü bozmadı. Ofansta  ise ligi ve rakibi tanıyan ismi tercih etti. Gomez’i dinlendirip Umut Bozok’a şans verdi.  Maç öncesi analizlerinde Avcı rakibin bir oyun planının olduğunu, geçişleri iyi yaptıklarını söyledi. Her şeye rağmen derslerini çalıştıklarının altını çizdi.

Karşılaşma hızlı ve sürprizle  başladı. Konuk takım orta sahayı ilk geçtiği topla golü buldu. Daha 2. dakikada Maxim herkesin bakışları arasında topu fillere gönderdi. Trabzonspor eşitliği ararken 10. dakikada Markovic ile kalesinde ikinci  golü gördü. Tribünler adeta buz kesti. Bordo mavililer skora takılmaksızın rakibi üzerindeki baskısını sürdürdü. Karşılığını da çok geçmeden aldı. 14. dakikada Trezeguet yerden bir vuruşla takımını ve tribünleri oyuna döndürdü. 2-1  Trabzonspor rakip kalede sürekli gol kovalarken 31. dakikada zorunlu değişikliğe gitti. Djaniny sakatlanınca yerine Bardhi oyuna girdi. Özellikle Bakasetas’ın uzaktan şutları ile rakip kalede tehlikeler yaratırken, Yunan oyuncu, 42. dakikada penaltıyla takımını eşitliğe taşıdı. 2-2
Karşılaşma adeta yeniden başladı. Ama İlk yarı kaliteli futbol ve karşılıklı ikişer golle sonuçlandı.

İkinci yarıda Trabzonspor’un  aşırı nem nedeniyle temposu ister istemez düştü. İlk yarıdaki o ateşli arzulu Trabzonspor’dan eser yoktu. Konuk takım oyunun içinde daha fazla görünmeye başladı. İstenilen tempo yakalayamayınca teknik direktör Abdullah Avcı’dan hamleler geldi. 72.dakikada Siopis ve Umut Bozok yerlerini Abdülkadir Ömür ve Gomez’e bıraktı. Avcı’nın bu hamleleri rakip üzerinde etki yapmayınca 79.dakika da Hamsik ve Larsen’in yerine Denswil ve Gbamin’i aldı. Savunma ve orta sahayı güçlendirdi. 
Uzatma dakikaları oynandığında 90+8 de Trabzonspor’un galibiyet golü Bartra’nın kafasından geldi.
Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Üç puanı üç golle aldı. 
Bir cümle ile şunu bir kez daha yazıyorum: Bu hakemlerle bu lig bitmez.

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