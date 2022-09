Yorgun Trabzonspor'un Adana deplasmanında nasıl kazanabileceğini Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Trabzonspor sıkıntılı bir deplasmana geldi. Adana Demirspor müsabakası haftanın kapanış maçı olarak görünse de iki takım açısından aynı öneme sahip. Çünkü kazanan için sorunların kapandığı, ya da en azından ötelendiği bir maç olacak.

Kadro yapılanmasını zamanında yapamayan bordo mavililer gel gitler yaşadı. Özellikle Avrupa arenasında istediği sonuçları alamayınca hayal kırıklığı yaşattı. Ligde ise biraz beklenenin altında kaldı. Kadrosundan çok sayıda oyuncu giderken beklenmedik sakatlıklar teknik direktör Avcı’nın elini bağladı.

Takımın yarısı farklı olunca ve oyun formatı aynı ölçüde değişmeyince uyum sorunları yaşandı. Takıma katılan yeni transferlerin beklentinin altında kalması oyun kalitesini düşürdü.

Bordo mavililer gibi Adana Demirspor’da da hedefin ligin üst sıraları olmasına rağmen futbol kalitesi olarak bunu henüz göremedik. Ligin iklimi çok değişkenlik gösteriyor. Trabzonspor’u 5-2 yenen Antalyaspor sonrasında üç haftadır puan kaybediyor. Adana Demirspor iyi konsantre olup yorgun Trabzonspor’dan puan ve puanlar almaya çalışacaktır.

Trabzonspor tam üç maçtır üst üste deplasmana çıkıyor.

Leyleği havada gördü. Takımın gecesi gündüzüne karıştı.

Kopenhag maçı sonrası çatlak sesler yükselmeye başladı. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı’ya yönelik seslerin koro haline gelmemesi için Adana Demirspor maçı bordo mavililer için çok önemli. Alınacak bir galibiyet çatlak sesleri keser..

Trabzonspor’un sakatlara her gün yenileri katılıyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny de zorlu maç öncesi yok. Her şeye rağmen alternatifli ve rotasyona uygun kadrosu olan bordo mavililerde onların yerini dolduracak oyuncu var. Transfer mevsimi bittiğine göre artık her oyuncunun sorumluluk alma zamanı gelmiştir..