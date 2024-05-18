Erdoğan’ın 28 Şubat adımına karşı Özel neyden vazgeçecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyarete gitmeden önce 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin cezalarını affeden kararı imzaladı.

Resmi Gazetede yayınlanan kararla, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezalarısürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı!

Resmi Gazetede aynen bu ifadelere yer verildi: “Sürekli hastalık ve kocama hali”

Peki bu insanlar yeni mi hastalandı?

Mesela Çetin Doğan, 84 yaşında!

Kaç kere kalp ve tansiyon sorunları yaşayarak ağır bir halde hastaneye kaldırıldı biz sayısını unuttuk!

Kaç kez ölümden döndü, döndü dönmesine ama tekrar cezaevine konuldu!

Mesela Çevik Bir, 85 yaşında!

İleri seviye demans hastası ve bu haline rağmen yıllardır cezaevinde tutulmaya devam ediliyor!

Fevzi Türkeri, 83 yaşında; Aydan Erol, 84 yaşında; Erol Özkasnak, 77 yaşında; Yıldırım Türker, 83 yaşında; Cevat Temel Özkaynak, 79 yaşında!

Bu isimlerin her biri yaşları sebebiyle YILLARDIR, hastalıklarla boğuşuyor!

Bu durumlarına rağmen intikam duygusuyla bu insanlar cezaevlerinde süründürüldü adeta!

Taa ki Erdoğan ile Özel görüşmesine kadar!

Hatırlarsınız Özel, Erdoğan’la görüşmesi öncesi grup toplantısında, “28 Şubat’ın kinini 85 yaşındaki isimleri cezaevinde tutan bir kin var. Bu vicdansızlığın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Çetin Doğan ve diğer hasta tutukluların tahliye edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı!

Özel ayrıca, tutuklu generalleri görüşmede gündeme getireceğini de söylemişti!

Özel ile Erdoğan görüştü, şimdi sıra Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyaretinde!

Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ziyaretle ilgili Erdoğan önceki gün yakın bir tarihte CHP’ye iade-i ziyaret yapacağını dile getirdi!

Görüşme gerçekleşmeden de “af” kararı geldi!

Af kararı sonrası Özel yaptığı açıklamada, “İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın, Özel’e yanaşma nedenleri ortada!

Her ne kadar iki taraf da “yumuşama adımları” falan dese de Erdoğan, Özel’e öncelikle Yeni Anayasa için yanaşıyor!

Bahçeli’nin Anayasa’nın ilk üç maddesine dokunmaya yanaşmaması üzerine Erdoğan çareyi Özel de arıyor!

Eee Özel de başta Arapça tabela çıkışı olmak üzere, sığınmacılara yaklaşımıyla Erdoğan’a göz kırpıyor!

Erdoğan’ın Özel’e yanaşmasındaki ikinci neden ise, yerel seçimde yarattıkları rüzgarla AKP’yi ikinci parti konumuna düşüren İmamoğlu ve Yavaş yerine kendisine Özel’i rakip hala getirmek!

Erdoğan çok iyi biliyor ki, tıpkı Kılıçdaroğlu’nda olduğu gibi rakibi Özel olduğunda rahat rahat seçimi kazanacaktır!

Hem yeni anayasa ile yeniden seçilmenin önü açılacak hem de rakibi Özel olacak ve seçimi rahat rahat kazanacak!

Bir taşla iki kuş!

Erdoğan’ı bilen bilir, ona bir adım gidene o birkaç adım gider!

Görüldüğü üzere ilk adımı da attı ve Özel’in gündeme getirdiği, tutuklu generallerle ilgili “af” kararını çıkardı!

Peki Özel bunun karşılığında Erdoğan’a ne verecek?

İşte asıl sorulması gereken soru bu!