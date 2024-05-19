Kerkez’e ve Yargıtay'a hayırlı olsun

Yargıtay Başkanlığı seçimi, geçirdiğimiz hafta tamamlandı. 324 üyenin 193’ünün oyunu alarak göreve gelen Ömer Kerkez’e öncelikle başarılar diliyorum. Dilerim, başkanlığı, tüm yargı camiası için hayırlı olur.

Sonraki dileğim ise, özellikle de geçen aylarda AYM ile arasında yaşanan ihtilafla, Anayasa’ya aykırı bir şekilde AYM kararını uygulamaktan kaçınan Dairesiyle güvenilirliği büyük yara alan Yargıtay’ın güven veren, saygın duruşunu yeniden kazanması.

Bu açıdan “Yargıtay’ın itibarını korumak için elinden geleni yapacağı”nı söyleyen Kerkez’in bu yaklaşımını önemli buluyorum.

Bağımsız yargı

Esas olarak, tüm yargı bağımsızlığını sağlayan süreç Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile başlıyor. Bu kapsamda özellikle 2010 ve 2017 Anayasa değişiklikleriyle iyiden iyiye siyasi etkilere açık hâle gelen bu kurula Adalet Bakanı başkanlık ettiği sürece Türkiye’de bağımsız bir yargı sağlamak çok zor. Hatta imkânsız.

Bildiğiniz gibi Adalet Bakanı da HSK üyelerinin çoğunluğu da Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

HSK yalnızca hâkim ve savcıların atanmasından sorumlu değil, aynı zamanda disiplin kurulu olarak da işlevi bulunuyor.

Bu açıdan da HSK’nın üyelerinin Cumhurbaşkanının kontrol alanında olması tüm yargı sisteminin bağımsızlığını tehdit ediyor.

Yargıtay üyeliğinin seçimi de HSK tarafından yapıldığı için, tüm yargı sistemi bu siyasi etkiye açık görünüyor.

Ancak Yargıtay üyeliğine seçilen hâkimlerin görevden alınamama ve özlük haklarının sınırlanamaması gibi teminatları bulunuyor.

Bu da bir anlamda üyelerin hukukun üstünlüğünü yeğ tutarak karar vermelerini, onların vicdani kanaatlerine bırakıyor.

AYM kararını uygulamama

Kerkez’in açıklamasında samimi olup olmadığının en büyük göstergesi, AYM kararına gösterilen direnci kaldıracak adımları atmasında olacaktır.

Zira, “Anayasal darbe” olarak adlandırılan bu yargı çekişmesine dair tüm utancın izleri silinmeli, sorumluların mesleki sorumluluklarına dair prosedür başlatılmalı ve tekrarı asla yaşanmamalıdır.

Başkan Kerkez’in “Tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını bir an önce çözmemiz gerek” sözlerinden benim anladığım bunlar.