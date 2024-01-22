Abdullah Avcı'yı zora sokan 61 yorumu. Şaştı kaldı karşılık veremedi

Galatasaray karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet Trabzonspor'da moralleri bozdu.

Eleştirilerin hedefinde teknik direktör Abdullah Avcı vardı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen tecrübeli hoca, yerel bir gazetecinin ifadeleri karşısında zor anlar yaşadı.

Abdullah Avcı'nın açıklama yaptığı sırada, "İptal edilen gol de sayılsa adamlar bize sahamızda bize plakayı (61) taktı hocam!" diyen gazeteciye, "O tarafına bakmıyorum. Dediğim gibi çalışmaya, iyisini yapmaya devam edeceğiz" karşılığını verdi.